Corpo di un guidatore ritrovato dopo una settimana tra i rottami della sua auto: si era schiantato contro lo spartitraffico ed era scomparso nelle aiuole

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato dopo una settimana: era rimasto per 7 giorni sotto i rottami della sua auto. Il guidatore aveva perso il controllo della sua macchina, mentre guidava di notte, ed è finito contro lo spartitraffico dell'autostrada e poi nella zona verde e alberata lì adiacente.



Cosa è successo?

Sedji Sejdiu, 40 anni, era alla guida di una Vauxhall Astra noleggiata quando è uscito dalla M40, forse dopo aver sterzato per evitare un cervo o dopo essersi addormentato, secondo quanto evidenziato dal rapporto delle forze dell'ordine.

Dopo aver lasciato la carreggiata nord tra Banbury e Gaydon, si è schiantato contro la zna verde dello spartitraffico centrale - l'impatto «ha fatto uscire l'auto dalla carreggiata».

Ma il signor Sejdiu, padre di un bambino, è stato ritrovato solo una settimana dopo, il 12 aprile dello scorso anno, quando un agente di polizia fuori servizio ha notato i rottami "quasi completamente oscurati" dal verde e sospesi tra gli alberi.

L'agente, l'ispettore capo Aiden Donohoe, stava passando davanti alla scena a una velocità di 5 miglia orarie nel traffico bloccato da un altro incidente avvenuto più avanti. Ha detto che non avrebbe avuto "alcuna possibilità" di vedere l'auto se avesse viaggiato alla normale velocità autostradale. L'ispettore capo Donohoe ha chiamato il 999 e gli agenti della stradale sono stati inviati sul posto, trovando il signor Sejdiu morto sull'erba. L'agente Brian Perry, anch'egli presente, ha raccontato che dopo essere entrato nello spartitraffico boscoso, «non sono riuscito a vedere il veicolo finché non gli sono stato vicino».



La polizia è stata in grado di individuare l'ora dell'incidente intorno alle 4.30 del 5 aprile, dopo che l'Astra era stata ripresa da una telecamera lungo l'autostrada la mattina stessa. Il coroner Nicholas Graham ha dichiarato che "anche se la scoperta fosse stata fatta prima dell'ora in cui è avvenuto l'incidente, non avrebbe potuto fare alcuna differenza per il tragico esito". La corte ha sentito che il signor Sejdiu, che viveva a Maida Vale, a ovest di Londra, è morto a causa di lesioni multiple compatibili con un incidente stradale.



Secondo il tribunale di Oxford, l'uomo aveva assunto cocaina prima dell'incidente, il che potrebbe aver compromesso la sua capacità di guidare. L'investigatore di collisioni Siobhan O'Connell, della polizia dell'Hampshire, ha dichiarato che quel tratto di autostrada era l'unico che avesse mai visitato con uno spartitraffico centrale così ampio. La corte ha sentito che la barriera centrale metallica terminava circa 100 metri prima del tratto alberato in cui è avvenuta la collisione. È possibile che abbia perso il controllo a causa di una correzione eccessiva di una manovra di sterzata o per aver sterzato per evitare un animale come un cervo", ha dichiarato. «I segni sul ciglio mostrano che l'auto era già in uno stato di imbardata, o fuori controllo, quando è uscita dalla carreggiata». Ha detto che non c'erano prove di frenata, di coinvolgimento di terzi o di un difetto del veicolo prima della collisione. Non c'erano nemmeno testimoni dell'incidente, né prove che la collisione fosse intenzionale".

La signorina O'Connell ha detto che è probabile che la perdita di controllo da parte del conducente sia dovuta a una "alterazione dovuta a droghe e/o stanchezza". La corte ha sentito che è obbligatorio per le auto prodotte dopo il maggio 2018 avere una funzione di emergenza "E call", che allerta automaticamente i servizi di emergenza sulla scena di una collisione, con coordinate precise. L'Astra coinvolta nell'incidente era un modello precedente.

In precedenza, la corte ha ascoltato la sorella del signor Sejdiu, Elvira Lee, che ha detto che la famiglia non aveva idea del motivo per cui il signor Sejdiu stesse viaggiando vicino a Banbury.Ha detto alla corte che suo fratello - un calciatore semi-professionista in gioventù - era diventato "estremamente depresso" dopo che la rottura della sua relazione nel 2015 lo aveva reso incapace di assicurarsi l'accesso alla figlia piccola, essendo stato in precedenza un padre "casalingo".

Ha finito per condividere l'appartamento con un uomo italiano, per poi scappare con la fidanzata di quest'ultimo, come ha appreso il tribunale. Ma la donna ha detto alla famiglia di aver visto l'ultima volta il signor Sejdiu nel febbraio 2022. Al momento della morte del signor Sejdiu, l'Astra era stata denunciata come rubata perché lui non l'aveva restituita al termine del periodo di noleggio, ha dichiarato il tribunale.

Concludendo che il signor Sejdiu è morto in seguito a un incidente stradale, il giudice Graham ha dichiarato: "È possibile che l'assunzione di cocaina abbia avuto un effetto, anche se non è evidente. Data l'ora del giorno, è possibile che si sia semplicemente addormentato".