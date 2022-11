Giovedì 17 Novembre 2022, 11:20

Le possibilità di una vittoria militare a breve termine dell'Ucraina non sono elevate e la Russia, nonostante le battute d'arresto, mantiene una forza da combattimento significativa all'interno del paese. È quanto ha spiegato il generale dell'esercito americano Mark Milley, capo di stato maggiore delle Forze Armate statunitensi, nel corso di una conferenza stampa al Pentagono, specificando che «le probabilità che una vittoria militare ucraina - intesa come l'espulsione dei russi da tutta l'Ucraina ivi compresa la Crimea - accada presto non è alta, militarmente». Milley ha inoltre aggiunto che «politicamente, potrebbe esserci una soluzione politica in cui, politicamente, i russi si ritireranno. È possibile», sottolineando che «gli ucraini hanno ottenuto successi dopo successi. E i russi hanno fallito ogni singola volta. Hanno perso strategicamente, hanno perso operativamente e, ripeto, hanno perso tatticamente. La riformulazione strategica dei loro obiettivi, dell'invasione illegale, è fallita, ogni volta».

4La posizione del Pentagono sulla guerra in Ucraina

Tuttavia, Milley ha sottolineato anche la necessità di non trascurare l’arrivo della stagione invernale: il freddo e il gelo potrebbero portare a un rallentamento sul campo di battaglia e mettere in difficoltà entrambi gli eserciti. Proprio l’arrivo dell’inverno però, secondo l’Alto ufficiale statunitense «potrebbe essere una buona finestra per negoziare la pace». Per Milley ci sono «poche probabilità» che i russi possano essere mandati via da tutta l'Ucraina.

Milley ha infine ribadito che gli Stati Uniti e i loro alleati continueranno a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario affinché l'Ucraina sia «libera, sovrana e indipendente con il suo territorio intatto».