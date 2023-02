Guerra in Ucaina, Russia bombarda Kharkiv: missili nel centro della città. Zelensky pronto a cambiare ministro della difesa

L'esercito russo questa mattina sta bombardando la città di Kharkiv e altre zone della regione, nell'Ucraina orientale, riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Sinegubov. Un missile S-300 ha colpito il centro della città, «le informazioni su eventuali vittime e distruzioni sono ancora in fase di accertamento», ha aggiunto Sinegubov.

Two S-300 missiles hit the center of Kharkiv at 8:20 am this morning. Russia launches S-300 from Belgorod. Because of the short distance they hit the targets in a matter of minutes and are very inaccurate. pic.twitter.com/VR8MPOv45Y

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 5, 2023