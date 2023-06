Guerra Ucraina, Wsj: «Usa valutano l'invio di missili a lungo raggio». Cnn: «Surovkin era un membro segreto della Wagner»

Aggiornamenti in evidenza

Il Cremlino è impegnato in un giro di vite sui simpatizzanti della Wagner dopo il fallito golpe della milizia la scorsa settimana e annuncia che i mercernari non combatteranno più in Ucraina. Secondo la Bbc, però, il gruppo sta ancora reclutando combattenti in tutta la Russia.

Giallo sull'arresto del generale Surovikin, ritenuto, secondo la Cnn che cita il Russian investigative Dossier Center, un membro segreto della Wagner insieme a un'altra trentina di ufficiali e 007. Il Cremlino gela la missione di pace del cardinale Zuppi.