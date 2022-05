Guerra Ucraina, ultimissime. Draghi: «Salvini? Governo allineato all'Ue. Italia accontentata su price cap per il gas»

Guerra in Ucraina, le news di oggi 31 maggio. Nella notte trovato l'accordo sul petrolio russo: embargo ma solo sulle navi. Mario Draghi ha parlato dal vertice di Bruxelles in occasione della rima giornata del Consiglio europeo straordinario attaccando Putin: «Non deve vincere la guerra, si rischia una catastrofe alimentare, e sarebbe per colpa sua». Intanto lo zar ha detto "no" alla telefonata a tre con Erdogan e Zelensky. Sul campo, intanto, l'offensiva russa in Ucraina prosegue nell'Est del Paese. Le forze di Mosca sono entrate nel centro di Severodonetsk, facendo un altro progresso in battaglia. Anche per questo Zelensky aspetta dagli Stati Uniti i missili a lungo raggio per contrastare i russi nel Donbass.

APPROFONDIMENTI L A STRATEGIA Severodonetsk, città strategica per le truppe russe MONDO Foto ASKANEWS Video IL VERTICE EUROPEO Ue, accordo su embargo al petrolio IL RETROSCENA Draghi ottiene garanzie. «Non ci saranno squilibri» LA GUERRA Giornalista francese ucciso a Severodonetsk LA GIORNATA Usa, no all’escalation: stop missili a medio raggio IL SUMMIT Europa verso l'embargo del petrolio via mare PREZZI Inflazione, picco negli Stati Uniti. Cosa succede in Europa? I... IL VERTICE Ue apre sul tetto al prezzo del gas IL CASO Hacker: oggi attacco all'Italia, rischio dati sensibili IL CONFLITTO Presa Lyman, perché è strategica MONDO Foto RUSSIA Putin "licenza" 115 soldati MONDO Foto IN DIRETTA I russi avanzano ad Est. «Il Lugansk quasi...

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 16.09 - «Il governo quando si è formato, e sono stato chiarissimo, è un governo fermamente collocato nell'Ue, nel rapporto storico transatlantico. E si è mosso sempre su questo binario e continua a muoversi. È allineato con i partner del G7 e intende continuare su questa strada. Questo è quanto, non si fa spostare da queste cose». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sull'ipotesi del viaggio di Matteo Salvini a Mosca.

Ore 15.57 - «L'azione dell'Ue sull'energia si svilupperà su molti fronti. Sul funzionamento del mercato dell'energia e sui prezzi alti siamo stati accontentati. La Commissione ha ricevuto ufficialmente mandato per studiare la fattibilità del price cap». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

Ore 15.54 - «È stato un Consiglio europeo un pò lungo ma dei cui risultati possiamo essere soddisfatti». Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

Ore 15.40 - L' Ucraina ha identificato «più di 600 sospetti di crimini di guerra russi» e ha «iniziato a perseguire circa 80 di loro». Lo ha detto la procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova, intervenendo alla conferenza stampa organizzata da Eurojust insieme all'Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale (Cpi). Tra loro ci sono personalità delle «alte sfere militari, politici e agenti di propaganda della Russia», ha aggiunto Venediktova ha precisato inoltre che «Estonia, Lettonia e Slovacchia» si «sono uniti alla squadra investigativa internazionale» in Ucraina.

Ore 15.10 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto ad accettare l'iniziativa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan di organizzare un incontro a Istanbul con il leader russo Vladimir Putin e l'Onu. Lo sostiene il portale di notizie ucraino Vesti, che cita il portavoce presidenziale ucraino Sergey Nikiforov, come riporta la Tass. Il sito di notizie ucraino, riporta Tass, ha detto di aver contattato Nikiforov, il quale ha affermato che «è troppo presto per parlare dei formati dell'incontro» ma si tratta di «un consenso di principio per tale incontro»

Ore 14.00 - Il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, ha votato per l'imposizione di sanzioni contro il patriarca Kirill. Lo rendono noto fonti parlamentari, riporta la Tass.

Ore 13.20 - Il premier polacco Mateusz Morawiecki vorrebbe che il presidente russo Vladimir Putin fosse «completamente rimosso» dal potere. «Se l'Europa e il mondo libero perderanno questa battaglia, non saremo mai al sicuro perché saremo sempre sotto la minaccia e il ricatto di Putin», ha detto Morawiecki a Sky News a margine del summit Ue a Bruxelles. «Naturalmente, ci piacerebbe che fosse totalmente rimosso», ha aggiunto, sottolineando che Putin rappresenta «un potere brutale».

Ore 13.05 - Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di occupare l'intera regione di Lugansk e Donetsk entro il primo luglio. Lo riporta Channel 24, citando fonti dei servizi segreti ucraini, riferisce Unian.

Ore 12.20 - Il presidente dell'Unione Africana Macky Sall telefonerà a Vladimir Putin per esprimergli la sua «preoccupazione» riguardo la crisi alimentare che si sta sviluppando in seguito alla guerra in Ucraina e per sottolineare che l'Unione Africana condivide le stesse posizioni dell'Unione Europea sulle responsabilità della Russia, e non delle sanzioni, nella crisi attuale. Lo ha detto, a quanto si apprende, lo stesso Sall nel corso del suo intervento al Consiglio Europeo.

Ore 12.05 - «Contro chi è tutto questo? Una conclusione rivoltante si impone: queste sanzioni sono dirette proprio contro il popolo russo». Lo afferma il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram, come riporta Tass. «Questa conclusione è scoraggiante, ma purtroppo è vera. Ci odiano tutti! Queste decisioni si basano sull'odio verso la Russia, verso i russi, verso tutti i suoi abitanti», ha sottolineato.

Ore 12.00 - I capi di stato e di governo europei riuniti a Bruxelles hanno adottato le conclusioni del vertice relative alla sicurezza alimentare con un appello alla Russia a porre fine agli attacchi alle infrastrutture di trasporto in Ucraina, revocare il blocco dei porti ucraini del Mar Nero e consentire le esportazioni di cibo, invitando poi gli Stati membri ad accelerare il lavoro sui corridoi di solidarietà.

Ore 11.30 - Il tribunale ucraino ha condannato due soldati russi a 11 anni e mezzo di reclusione per aver per aver colpito con missili multipli due villaggi nella regione nordorientale di Kharkiv. È la seconda sentenza di Kiev per crimini di guerra dall'inizio dell'invasione russa. Alexander Bobykin e Alexander Ivanov sono stati dichiarati colpevoli di «violazione delle leggi e delle consuetudini di guerra» al termine di un processo iniziato a metà maggio nella città di Poltava, secondo quanto riportato dall'agenzia Interfax-Ucraina, che ha affermato che i due imputati hanno «ammesso pienamente la loro colpa e si sono dichiarati pentiti».

A court in Poltava region sentenced to 11 years and 6 months in prison two Russian soldiers, Alexander Bobykin and Alexander Ivanov, who shelled civilian areas of Kharkiv region. — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 31, 2022

Ore 11.15 - «Noi chiediamo delle risposte, non è che questa vicenda possa completarsi così. Mentre la crisi era in corso c'erano trattative non si sa bene tra chi, in che modo e in che forma tra l'invasore russo e un partito di governo Italiano. Quindi noi chiediamo chiarezza, non può terminare a tarallucci e vino». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta ai cronisti nella sede Dem a proposito delle notizie su incontri tra Dalvini e l'ambasciatore russo.

Ore 10.15 - Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov sarà in Turchia l'8 giugno per «discutere di corridoi sicuri» per il trasporto di grano dall'Ucraina. Lo annuncia la Turchia. Ieri il presidente turco Erdogan aveva posto nei suoi colloqui la necessità di crare corridoi sicuri per l'esportazione di prodotti agricoli.

Ore 10.05 - Il Consiglio norvegese per i rifugiati ha dichiarato che fino a 12.000 civili rimangono intrappolati e bisognosi di aiuto nella città orientale di Severodonetsk, dove le truppe russe stanno avanzando. «Sono inorridito nel vedere Severodonetsk, la fiorente città dove avevamo il nostro quartier generale operativo, diventare l'epicentro di un altro capitolo della brutale guerra in Ucraina», ha dichiarato Jan Egeland, segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati, «temiamo che fino a 12.000 civili rimangano intrappolati nel fuoco incrociato della città, senza sufficiente accesso ad acqua, cibo, medicine o elettricità».

Ore 9.45 - «Con l'accordo raggiunto ieri, tardi come sempre, interromperemo l'acquisto di oltre il 90% del petrolio russo. È un grande passo avanti». Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell. «Noi siamo i più importanti clienti, ora a Mosca devono cercarne altri, avranno meno risorse finanziarie per continuare la guerra»

Ore 9.15 - «L'obiettivo politico della Russia è presumibilmente quello di occupare l'intero territorio delle oblast di Donetsk e Luhansk. Per farlo, dovrà assicurarsi ulteriori obiettivi: oltre alle città di Sieverdonetsk e quella "chiave" di Kramatorsk i russi devono controllare la strada principale M04 Dnipro-Donetsk». Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica.

(6/6)

To achieve this, Russia will need to secure further challenging operational objectives beyond Sieverodonetsk, including the key city of Kramatorsk and the M04 Dnipro-Donetsk main road. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 31, 2022

Ore 8.50 - Intensi bombardamenti dell'esercito russo sulla città e la regione di Mykolaiv, nel Sud dell'Ucraina. Lo ha scritto su Facebook il presidente dell'amministrazione militare regionale Vitaly Kim, riportato da Unian. «I bombardamenti intensi sulla città e la regione continuano. Colpita anche una abitazione con due bambini che non sono stati feriti. Il nostro esercito sta resistendo al nemico. Tutto sta andando secondo i piani. E noi continuiamo a lavorare», ha detto.

Ore 8.45 - Il gigante russo del gas Gazprom ha anunciato di aver sospeso le sue forniture del gas verso l'Olanda. Gazprom ha fatto sapere di aver interrotto le forniture di gas all'Olanda dopo che l'azienda olandese GasTerra si è rifiutata di pagare in rubli. «Gazprom ha interrotto del tutto le sue forniture a GasTerra in seguito al mancato pagamento in rubli», ha sottolineato Gazprom in una nota.

Ore 8.30 - Alcune navi del porto di Mariupol entreranno a far parte della flotta commerciale della (autoproclamata e filorussa) Repubblica Popolare di Donetsk (Dpr). Lo ha annunciato il capo della Dpr Denis Pushilin, riportato dall'agenzia russa Interfax. «Alcune delle navi, che si trovavano nel porto quando è iniziata l'operazione speciale, saranno trasferite nella giurisdizione della Dpr. Le decisioni sono già state prese. Queste navi saranno rinominate», ha dichiarato Pushilin. «In questo modo, la Repubblica popolare del Donetsk sarà in grado di formare una propria flotta commerciale».

Ore 8.20 - Petrolio in netto rialzo dopo l'accordo al vertice europeo sull'embargo all'oro nero russo: il Brent è trattato a 123,32 dollari al barile, in rialzo dell'1,36%, riaggiornando i livelli massimi toccati negli ultimi 2 mesi. Il Wti è a 118,57 dollari al barile con un progresso del 3,04%.

Ore 7.50 - L'esercito russo è avanzato più in profondità nella città ucraina orientale di Severodonetsk, i combattimenti sono in corso strada per strada. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai citato dai media ucraini. Dopo il bombardamento di un veicolo di evacuazione vicino a Lysychansk, in cui un giornalista francese è rimasto ucciso e diverse persone sono rimaste ferite, l'evacuazione dalla regione di Lugansk è stata interrotta.

Ore 7.10 - La prima nave cargo dopo due mesi di blocco dovuto alla guerra ha lasciato il porto di Mariupol, trasporta un carico di metallo. Lo riferisce l'ufficio stampa del Distretto militare meridionale russo citato dalla Tass. È stata la prima nave ad entrare nel porto dopo la fine dei combattimenti a Mariupol. «La nave ha lasciato il porto», ha dichiarato l'ufficio stampa.

Ore 4.13 - «Un terzo della città di Severodonetsk è stato liberato ed è già sotto il nostro controllo», afferma il capo dell'auto proclamata Repubblica popolare di Lugansk, Leonid Pasechnik, citato dall'agenzia russa Tass. Pasechnik spiega che combattimenti sono attualmente in corso nell'area urbana e l'avanzata delle forze russe e filorusse procede più lentamente del previsto. «Ma preferiamo soprattutto preservare le infrastrutture della città», afferma. «Il nostro obiettivo principale in questo momento è liberare Severodonetsk e Lisichansk», aggiunge Pasechnik.

Ore 2.06 - L'Unione Europea resta «impegnata a continuare a rafforzare la capacità dell'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale e sovranità. A tale riguardo, il Consiglio europeo accoglie con favore l'adozione della recente decisione del Consiglio di aumentare il sostegno militare all'Ucraina nell'ambito del Fondo europeo per la pace». È quanto si legge nelle conclusioni della prima giornata del Consiglio europeo straordinario, che riprenderà domani mattina a Bruxelles.

Ore 1.50 - «Tutti devono attuare le linee guida della Commissione europea su come pagare il gas russo» in euro e non in rubli, «e nel caso dell'Olanda abbiamo adottato un'interpretazione piuttosto rigida, come ha fatto anche la Danimarca». Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte al termine della prima giornata di lavori del vertice straordinario Ue.

Ore 1.37 - «Il Consiglio europeo approva il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia sul greggio sui prodotti petroliferi, consegnati dalla Russia negli Stati membri, con un'eccezione temporanea per il greggio consegnato tramite oleodotto. Il Consiglio europeo esorta pertanto il Consiglio a finalizzarlo e adottarlo senza indugio, garantendo il buon finanziamento del un mercato unico, una concorrenza leale, la solidarietà tra gli Stati membri e condizioni di parità anche l'eliminazione graduale della nostra dipendenza dai combustibili fossili russi». È quanto si legge nelle conclusioni del vertice europeo sulle sanzioni anti-russe.

Ore 1.30 - I ministri degli esteri del G7 e l'alto rappresentante per l'Unione Europa «condannano nei termini più forti il test di un altro missile balistico continentale condotto il 25 maggio 2022» dalla Corea del Nord e ribadiscono il loro «urgente invito ad abbandonare i suoi programmi per le armi di distruzione di massa e i missili balistici in un modo completo, verificabile e irreversibile», rispettando pienamente gli obblighi legati alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu. I lanci di missili balistici «pongono un pericolo e un rischio imprevedibile all'aviazione civile internazionale e alla navigazione marittima nella regione». Il G7 e l'alto rappresentante per l'Unione Europa ribadiscono anche l'invito a Pyongyang a «impegnarsi nella diplomazia verso la denuclearizzazione e ad accettare le ripetute offerte di dialogo avanzate dagli Usa, dalla Corea del sud e dal Giappone».

Ore 1.25 - Il sesto pacchetto di sanzioni dell'Ue contro la Russia, che comprende l'embargo al petrolio russo, sarà finalizzato mercoledì dagli ambasciatori dei Paesi membri riuniti a Bruxelles. Lo annuncia il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo l'intesa politica raggiunta questa notte dai leader.

Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.



It will allow a ban on oil imports from #Russia.



The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8 — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Ore 1.20 - L'Ue, a quanto si apprende, va verso l'inserimento del patriarca Kirill nella black list del sesto pacchetto di sanzioni. Al momento, spiega un alto funzionario europeo, Kirill è nella lista ma il pacchetto sarà finalizzato solo mercoledì alla riunione dei Rappresentanti dei 27 e solo allora si potrà avere l'ufficialità.

Ore 00.10 - «Il Consiglio europeo continuerà ad aiutare l'Ucraina con le sue necessità immediate di liquidità, insieme al G7» ed «è pronto a concedere all'Ucraina 9 miliardi di euro». Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, riprendendo le conclusioni del vertice Ue. La decisione mostra «sostegno forte e concreto» a Kiev, aggiunge Michel.

Ore 23.50 - Il vertice europeo ha raggiunto un accordo sull'embargo al petrolio russo che è parte del sesto pacchetto di sanzioni anti-russe. L'accordo, scrive il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, permette un embargo per «oltre i 2/3 dell'import del petrolio dalla Russia, tagliando così una grande risorsa» con la quale «Mosca finanzia la sua macchina da guerra. Massima pressione perché la Russia ponga fine alla guerra».