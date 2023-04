Guerra Ucraina, Onu: orrore per video soldato ucraino decapitato. Tensione a Taiwan: «Cina pronta al conflitto»

L'Onu è "inorridita" per il video della decapitazione di un prigioniero ucraino da parte di soldati russi che circola in rete. Zelensky chiede al modo di reagire, mentre il Cremlino afferma: «Se il video con immagini orribili fosse vero, potrebbe esserci un'indagine, dobbiamo verificare le immagini». A Taiwan, intanto, sale ancora la tensione. «La Cina si prepara a scatenarci la guerra», secondo Taipei. Il presidente Xi Jinping chiede all'esercito di essere pronti «a combattimenti veri». E Pechino domenica chiuderà lo spazio aereo sul nord dell'isola in concomitanza con attività spaziali.