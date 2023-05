Guerra Ucraina, F-16 a Kiev: arriva l'ok di Regno Unito e Olanda

Guerra Ucraina oggi. Le forze russe sono probabilmente impegnate a rafforzare la loro offensiva tattica nell'area di Bakhmut, nonostante l'obiettivo dell'Ucraina di concentrarsi su contrattacchi limitati e localizzati: lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo rapporto quotidiano sull'andamento del conflitto. Il centro studi statunitense ricorda che ieri il capo dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha detto che i russi hanno rafforzato le loro forze nell'area di Bakhmut per stabilizzare la situazione. Allo stesso tempo, un noto blogger militare russo ha affermato che quattro battaglioni russi non meglio specificati sono stati dispiegati sui fianchi intorno a Bakhmut per impedire sfondamenti da parte delle forze ucraine. Queste affermazioni, commenta il think-tank, sono in linea con le dichiarazioni di lunedì scorso della viceministra della Difesa ucraina Hanna Malyar, secondo cui Mosca sta dispiegando ulteriori forze aviotrasportate - presumibilmente da altre aree del fronte - per difendere i fianchi di Bakhmut.

