Guerra Ucraina. Mosca ha indicato che le forze russe di mantenimento della pace non sarebbero intervenute nell'operazione militare dell'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh, nonostante i precedenti legami di sicurezza della Russia con l'Armenia. Fonti russe e ucraine hanno attribuito la recente avanzata ucraina a sud di Bakhmut al fuoco di artiglieria più preciso e dei sistemi di guerra elettronica (EW) più potenti. Secondo quanto riferito da Isw, le perdite russe sono aumentate in modo significativo nell’Oblast occidentale di Zaporizhia negli ultimi giorni, e l’esercito russo probabilmente lotta con la mancanza di unità efficaci in combattimento disponibili che il comando russo è disposto a ridistribuire lateralmente in questo settore del fronte.

Polonia, il piano della resa. «Era pronta a cedere il 40% dei suoi territori in caso di invasione russa», il documento dal ministero