Accenni di contrattacco da parte ucraina. La telecamera montata sul drone inquadra dall'alto una colonna di camion e fuoristrada, a poca distanza l'uno dall'altro, che si snoda in campo aperto nella zona russa di Kursk, ad appena 8 chilometri dalla linea di confine tra i due Paesi. Poi, subito dopo, una sequenza spaventosa di bersagli centrati, droni e missili che colpiscono i mezzi russi, fuoco e fumo. Veicoli che cercano di sparpagliarsi nei campi ma vengono inquadrati e distrutti, altri che provano a nascondersi sotto gli alberi. Inutilmente. Almeno un centinaio i soldati della colonna, incerto il numero di morti. Il video diventa virale nei canali Telegram russi e per la prima volta dopo mesi di immagini che si ripetevano uguali, di missili russi che sventravano condomini a Kharkiv e distruggevano centrali elettriche in Ucraina, il web mostra ora un altro scenario, un fronte almeno parzialmente ribaltato. Una bozza di controffensiva delle forze di Kiev, sostenute dai missili Himars americani e dall'entusiasmo per l'annuncio belga che i loro F-16 potranno colpire anch'essi direttamente in Russia. Il tabù che crolla.

Morale alto anche per l'arrivo, che i russi danno addirittura per avvenuto, degli addestratori francesi di cui aveva parlato il presidente Macron quasi fossero una testa di ponte di possibili future truppe occidentali. «Nessun istruttore coinvolto nell'addestramento dei soldati ucraini ammonisce Dmitry Peskov, il portavoce di Putin potrà considerarsi immune. Non importa se siano francesi o no». E il ministro degli Esteri russo, Lavrov, in una conferenza stampa col suo omologo congolese dice di avere «motivo di credere che gli istruttori stiano già lavorando in Ucraina: chiunque siano, membri delle forze armate francesi o mercenari, sono sicuramente obiettivi legittimi per noi». I blogger militari russi avvertono, con sconforto e rabbia verso il nuovo ministro della Difesa scelto per sostituire Shoigu, l'economista Belousov, che solo un ingenuo e un dilettante può pensare che una colonna di mezzi militari con dentro i soldati destinati al fronte possa muoversi al ritmo lento del contingente decimato dai droni nei video ucraino. Sembra di tornare ai tempi in cui i canali Telegram vicini al capo dei mercenari Wagner, Prigozhin, tuonava contro Shoigu e i suoi generali. Kostantin Gavrilov, capo della delegazione russa ai negoziati di Vienna sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti, in un'intervista al quotidiano Izvestia spiega che in Ucraina già adesso «operano 92 gruppi di sabotaggio, di cui 14 americani».Mercenari e istruttori. Alcuni sarebbero responsabili della gestione dei sistemi missilistici britannici e americani, Storm Shadow e Himars. O avrebbero un ruolo nella «pianificazione delle operazioni». Non solo. Sempre i milblogger russi ritengono che gli ucraini abbiano mandato rinforzi consistenti di riservisti sul fronte di Kharkiv. Non soltanto e non più per difendersi, ma per contrattaccare. Insomma, nell'attesa fra l'altro dei sistemi di difesa aerea Samp-T, uno dall'Italia (e Kiev «ringrazia»), gli ucraini si starebbero ridispiegando in formazione di attacco. A citare il prossimo arrivo di un altro Samp/T italiano, «il secondo promesso dal ministro degli Esteri Tajani», è su Telegram Andrii Iermak, capo dell'amministrazione presidenziale ucraina.I missili americani già avrebbero colpito obiettivi una cinquantina di km all'interno dei confini russi. I britannici sono in azione ormai da settimane, se non mesi. Sotto bombardamento, in particolare, l'area di confine di Belgorod, e le basi dei radar che guidano bombe e artiglieria russe. Altri droni e missili ucraini si sarebbero abbattuti su un traghetto e un terminal petrolifero in Crimea e nel distretto di Krasnodar, a sud. I russi, da parte loro, avrebbero tirato giù un caccia Su-25 ucraino e avrebbero continuato a martellare target attorno a Kharkiv. Cambia anche il linguaggio dei leader occidentali, se il presidente Biden ieri ha voluto rimarcare che dal giorno dell'invasione, il 24 febbraio 2022, l'esercito russo «è stato dannatamente decimato e la Nato è più forte». Sarà, ma non mancano le preoccupazioni, al punto che il numero uno della Difesa norvegese lancia l'allarme che preoccupa di più: «L'Alleanza ha 3 anni di tempo per risistemare le proprie forze, prima che al Russia ci attacchi».Kiev fa sapere invece che i russi coi loro bombardamenti indiscriminati hanno ucciso 790 bambini. Altri sono stati deportati in Russia, molti ancora si troverebbero nei centri di rieducazione, o sarebbero stati adottati da famiglie russe per essere indottrinati come futuri soldati della Madre Russia. Sullo sfondo, proseguono i tentativi di mediazione di vari Paesi, tra cui la Cina che ogni giorno aggiunge al conteggio dei suoi sostenitori qualche nuova capitale, mentre il 15 e 16 giugno si svolgerà una «conferenza di pace» in Svizzera, senza la presenza della Russia e quindi sarà un evento che servirà solo a offrire, secondo l'ambasciatore Stefano Stefanini già rappresentante dell'Italia presso la Nato, «avallo politico a Kiev».