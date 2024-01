Guerra ucraina, cosa succede nell'Oblast di Leningrado? I sistemi di difesa aerea russi posizionati per difendersi dalla Nato (e non da Kiev)

«I sistemi di difesa aerea nell’Oblast di Leningrado posizionati per difendersi dalla Nato e non dagli attacchi dei droni lanciati dall’Ucraina». La rivelazione è contenuta nel dossier dell’Istituto statunitense per lo Studio della guerra (Isw) pubblicato lo scorso 21 gennaio. Secondo una “fonte interna” russa la difesa aerea russa non riuscirebbe a coprire bene l’Oblast di Leningrado, dunque molto probabilmente il sistema non sarebbe stato posizionato per proteggere l'area dagli attacchi da sud ma destinato a difendere il territorio da un ipotetico attacco dell'Alleanza atlantica da ovest o nord-ovest. L’esercito russo in quella zona si sta preparando a una potenziale guerra con la Nato e potrebbe schierare a breve le truppe lungo il confine.

Il nuovo piano di difesa aerea russa

Secondo l’Isw, gli attacchi ucraini contro nella parte nordoccidentale della Russia europea potrebbero costringere Mosca a ridistribuire i sistemi di difesa aerea a corto raggio lungo probabili traiettorie percorse dai droni proprio per proteggere obiettivi di importanza strategica.

Tuttavia, armi a corto raggio come il “Pantsir” rischiano di rivelarsi insufficienti per proteggere quella regione senza il dispiegamento di altri sistemi. I continui raid ucraini nelle retrovie russe potrebbero quindi aumentare la pressione sulle infrastrutture di difesa aerea russa. Come dimostrato dalle esplosioni e dal vasto incendio esploso nel porto di Ust-Luga, proprio nell'oblast di Leningrado. Prima del rogo i residenti delle vicine città avevano raccontato di aver sentito il rumore dei droni. Secondo quanto ricostruito, l'incendio è scoppiato nel terminal di Novatek, il più grande produttore indipendente di gas naturale della Russia. E l'attacco nell'impianto sarebbe stata un'operazione speciale pianificata dal servizio di sicurezza ucraino Sbu. Il terminal petrolifero di Ust-Luga è una struttura importante per i russi e un'aggressione del genere provoca non solo danni economici al Cremlino, privandolo dell'opportunità di guadagnare denaro da investire nella guerra contro Kiev ma complica anche in modo determinante gli spostamenti logistici del carburante per l’esercito russo.

Le esercitazioni Nato e il ritorno agli schemi della Guerra Fredda

Mentre il fuoco ha distrutto il terminal di gas vicino a San Pietroburgo, Mosca ha rivendicato la conquista di un villaggio nell'Est e ha annunciato: «Le esercitazioni della Nato segnano un ritorno agli schemi della Guerra Fredda». Secondo il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko le dimensioni delle esercitazioni “SteadfastDefender 2024” dell'Alleanza Atlantica rappresentano un «ritorno irrevocabile». La Nato ha dichiarato giovedì scorso di aver avviato le sue più grandi esercitazioni dalla Guerra Fredda, coinvolgendo circa 90.000 soldati, testando come le truppe statunitensi potrebbero rinforzare gli alleati europei nei Paesi confinanti con la Russia e sul fianco orientale dell'Alleanza se dovesse scoppiare un conflitto. «Queste esercitazioni sono un altro elemento della guerra ibrida scatenata dall'Occidente contro la Russia» aveva spiegato Grushko all'agenzia russa Ria Novosti.