Guerra Ucraina, bombardata per tutta la notte l'area della centrale di Zaporizhzhia. «Danni a gasdotti e reti elettriche»

Aggiornamenti in evidenza

Putin rimane «aperto a colloqui», ma per la Russia è impossibile accettare la condizione posta dagli Usa per le trattative sull'Ucraina, cioè che prima le truppe di Mosca lascino il territorio ucraino. Biden aveva aperto alla possibilità di parlare con Putin, purché mostri «segnali di volere cessare la guerra». E nell'incontro con Macron si è parlato anche di una conferenza internazionale a Parigi il 13 dicembre per raccogliere aiuti per Kiev. Non serve a far decollare il dialogo una telefonata tra Putin e il cancelliere tedesco Scholz. Putin ha definito «distruttiva» la linea dei Paesi occidentali, «compresa la Germania», accusandoli per le armi fornite a Kiev.