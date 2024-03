Guerra Ucraina, Kiev: bombardate centrali elettriche, Zaporizhzhia sull'orlo del blackout. «Il più grande attacco alle strutture energetiche dal 2023»

Aggiornamenti in evidenza

Aerei militari sono stati schierati nei cieli della Polonia in seguito agli attacchi missilistici russi di stanotte sull'Ucraina, rendono noto le Forze armate polacche. «È in corso un'intensa attività dell'aviazione a lungo raggio della Federazione russa relativa ad attacchi missilistici degli aerei Tu-95, Tu-22 e Mig-31 contro oggetti situati nel territorio dell'Ucraina», afferma il Comando operativo delle forze armate della Polonia sul suo account X aggiungendo che «sono state avviate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco» e «la situazione è costantemente monitorata». «Avvisiamo che sono stati attivati aerei polacchi e alleati, il che potrebbe comportare un aumento dei livelli di rumore, soprattutto nella parte sudorientale del Paese», avverte i cittadini la nota.