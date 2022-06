Diretta guerra tra Ucraina e Russia, missile russo passa sopra centrale nucleare

La guerra tra Ucraina e Russia oggi è arrivata al giorno 102. Le forze ucraine hanno condotto con successo contrattacchi locali a Severodonetsk (anche se la maggior parte risulta presa): i progressi russi negli assalti diretti alla città e nelle operazioni più ampie di accerchiamento rimangono lenti. Le difese ucraine nell'Ucraina orientale rimangono quindi efficaci. Le forze russe hanno lanciato una serie di operazioni offensive senza successo a sud-ovest di Izyum e nell'area di Lyman, nel Donbass. E hanno continuato a difendere le posizioni precedentemente occupate intorno alla città di Kharkiv. Nessun assalto, per il momento, agli insediamenti nelle Oblast di Kherson e Zaporizhia, ma hanno continuato a sparare contro le posizioni ucraine in tutta l'Ucraina meridionale. Il Cremlino si trova ad affrontare una crescente attività partigiana nell'Ucraina meridionale, nonostante gli sforzi russi per limitare gli spostamenti e l'accesso alle telecomunicazioni. I funzionari ucraini stanno proseguendo i negoziati per uno scambio di prigionieri dei difensori di Mariupol catturati.

Guerra Ucraina-Russia, la diretta

11.40 - MOSCA, IN RAID A KIEV DISTRUTTI BLINDATI FORNITI DA EUROPA - I missili lanciati dalle forze russe questa mattina contro i distretti di Darnytsky e Dniprovsky della capitale Kiev hanno colpito anche infrastrutture della compagnia ferroviaria ucraina Ukrzaliznytsia: lo ha reso noto su Telegram Sergui Lechtchenko, membro del consiglio di sorveglianza di Ukrzaliznytsia e consigliere della presidenza ucraina. Secondo le prime informazioni non ci sono vittime. Questa mattina il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha parlato di un ferito.

10.30 - PUTIN, NUOVE ARMI A KIEV SIGNIFICA ESTENDERE IL CONFLITTO - Consegnare altre armi a Kiev da parte degli occidentali ha l'unico obiettivo di «estendere il conflitto il più possibile». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass. Se l'Occidente fornirà missili a lungo raggio a Kiev, la Russia ne prenderà atto e colpirà strutture finora risparmiate dalla guerra. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass.

10.24 - MATTARELLA,GUERRA SCELLERATA, RISCHI CLIMA E CRISI UMANITARIE. «Destino dell'uomo e dell'ambiente non sono mai stati così strettamente connessi. La scellerata guerra che sta insanguinando l'Europa con l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l'agenda degli impegni per contrastare il cambiamento climatico ed evitare così, le ulteriori crisi umanitarie conseguenti». Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente che «suona più che mai come severo richiamo all'assunzione condivisa di un impegno comune alla pace e alla cooperazione internazionale».

9.40 - KIEV, MISSILE RUSSO A BASSA QUOTA SOPRA CENTRALE NUCLEARE - Oggi la Russia ha lanciato un missile da crociera che è volato «criticamente a bassa quota» sulla centrale nucleare dell'Ucraina meridionale nella regione di Mykolayiv. Lo ha denunciato l'operatore nazionale delle centrali, Energoatom. Le forze russe «ancora non capiscono che anche il più piccolo frammento di un missile che può colpire un alimentatore funzionante può causare una catastrofe nucleare e una perdita di radiazioni», afferma l'ente in una nota.

9.16 - KIEV, LE TRUPPE RUSSE PERDONO TERRENO A SEVERODONETSK - Lo afferma il governatore regionale. Le forze russe hanno perso terreno a Severodonetsk, nell'est dell'Ucraina: lo afferma il governatore regionale

8.40 - GB, FORZE KIEV CONTRATTACCANO A SEVERODONETSK. Le forze ucraine sono passate al contrattacco nelle ultime 24 ore nella città contesa di Severodonetsk (est): lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese. Il rapporto, pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, sottolinea che l'iniziativa di Kiev probabilmente ha attenuato lo slancio operativo che le truppe russe avevano acquisito in precedenza, concentrando nella città unità di combattimento e potenza di fuoco. Mosca ha schierato in questa zona anche uomini provenienti dalle riserve delle forze separatiste dell'autoproclamata repubblica di Lugansk. Truppe queste, spiega il rapporto, che sono male equipaggiate, male addestrate e soffrono di una mancanza di equipaggiamenti pesanti rispetto alle unità russe. L'utilizzo di queste forze per procura per operazioni in centri urbani, conclude l'intelligence, rappresenta una tattica russa già vista in Siria, dove Mosca schierò il Quinto corpo d'assalto (formato da volontari) dell'esercito siriano per conquistare aree urbane: Questo approccio, è il parere di Londra, probabilmente riflette il desiderio di limitare le perdite tra le file dell'esercito regolare.

8.20 - Dopo la distruzione del Monastero della Dormizione, andato a fuoco «a causa dei bombardamenti dell'artiglieria russa», il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato questa notte un video su Instagram in cui sottolinea come il monastero sia la più grande chiesa ortodossa ucraina, collegata alla Chiesa ortodossa russa. «Anche questo - dice Zelensky - non ferma l'esercito russo. Sono pronti a bruciare tutto: le chiese ortodosse come qualsiasi altra cosa in Ucraina».

7.50 - Le forze russe hanno lanciato ieri sera un attacco missilistico contro la città di Kramatorsk, nella regione di Donetsk (est): lo ha reso noto su Facebook il sindaco, Oleksandr Honcharenko. Lo riporta Ukrinform. Secondo Honcharenko non ci sono vittime, ma «due aziende sono state gravemente danneggiate».

7.30 - Proseguono i combattimenti nelle strade di Severodonetsk, la città nell'Ucraina orientale dove la situazione rimane critica per le forze di Kiev di fronte ad un massiccio schieramento di truppe russe. «La situazione a Severodonetsk, dove continuano i combattimenti nelle strade, rimane estremamente difficile», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video diffuso la notte scorsa, deplorando «i raid aerei, l'artiglieria ed i costanti lanci di missili». La città rimane al centro dell'offensiva russa nel bacino minerario del Donbass, una regione sotto il controllo parziale dei separatisti filo-russi dal 2014, che Mosca punta a conquistare in pieno. Secondo il ministero della Difesa russo, le forze ucraine si stanno ritirando da Severodonetsk e nei combattimenti hanno perso in alcune unità fino al 90% dei loro militari. Kiev, intanto, afferma di combattere per riconquistarla. Le truppe russe «sono riuscite a entrare nella città e controllarne una buona parte, dividendola in due - ha commentato il sindaco, Olexandre Striouk -. Ma i nostri soldati sono riusciti a riposizionarsi, a costruire una linea di difesa. Attualmente stiamo facendo tutto il necessario per ripristinare il pieno controllo» della città.

7.00 - Diverse esplosioni hanno colpito la capitale ucraina Kiev all'alba di oggi: lo riferisce il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. «Diverse esplosioni si sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo», ha detto.