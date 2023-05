Mercoledì 31 Maggio 2023, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 11:52

Le truppe Wagner stanno reclutando personale militare e medico su Twitter e Facebook per cercare nuove reclute

A fronte delle crescenti perdite in Ucraina, i mercenari russi hanno utilizzato i social media americani per arruolare nuove leve, medici, operatori di droni e persino psicologi per aiutare le operazioni di combattimento, anche in Ucraina. Lo rivela un'inchiesta di Politico che ha seguito la scia di post pubblicati sui social con annunci di lavoro riferibili alle truppe di Prigozhin.

Putin, i 70 anni amari dello Zar. In difficoltà sul campo, fa bombardare i civili

Le truppe Wagner cercano reclute

Sessanta post in decine di lingue - tra cui francese, vietnamita e spagnolo - con la condivisione di informazioni sulle posizioni di combattimento e poi i numeri di telefono di contatto, gli account di Telegram e anche l'offerta economica: vengono offerti stipendi mensili da 240.000 rubli (2.800 euro) con benefit come l'assistenza sanitaria.

Sebbene i ricercatori non siano riusciti ad attribuire direttamente i messaggi a Wagner con totale certezza, i post riportano l'impronta della milizia e dei suoi sostenitori.

Guerra Ucraina, Grossi: «A Zaporizhzhia situazione pericolosa». Attacco con i droni su Mosca

Russia's paramilitary Wagner Group has been using Twitter and Facebook to find new recruits.



It isn't clear what success the recruitment campaigns have had. Yet the incitement to violence almost certainly breaches Facebook and Twitter's terms of service.https://t.co/OE4ELd0xKr — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 30, 2023

Wagner è attivo nei conflitti in Mali e nell'Africa centrale, ed è attivo in Ucraina, nella guerra d'invasione russa cominciata il 24 febbraio 2022. Il gruppo Wagner ha perso circa 20.000 combattenti in Ucraina, secondo il suo leader Yevgeny Prigozhin, e sta cercando di attirare nuove reclute.

In Ucraina Prigozhin annuncia: Wagner ha avviato ritiro da Bakhmut

Il Gruppo Wagner è stato classificato dagli Stati Uniti come organizzazione criminale transnazionale, responsabile di diffuse violazioni dei diritti umani. Anche i legislatori francesi hanno votato a maggio per designare Wagner come entità terroristica.