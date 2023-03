Guerra Ucraina Russia, ISW: «Putin ha mandato il Gruppo Wagner a morire a Bakhmut, colpo a Prigozhin»

Guerra Ucraina diretta oggi. Il presidente Vladimir Putin è alla ricerca di capri espiatori per i fallimenti della Russia nel conflitto in Ucraina: lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo aggiornamento quotidiano. Lo riporta Rbc. Secondo gli analisti del centro studi statunitense, Putin sta usando le pesanti perdite del Gruppo Wagner, oltre alle notizie sul basso morale delle truppe e sui crimini di guerra, per distrarre il pubblico da problemi forse maggiori nell'esercito del Paese.

«La maggior parte della copertura russa delle battaglie per Bakhmut si concentra sulle pesanti perdite dei wagneriani, il che consente al ministero della Difesa russo di nascondere o minimizzare altre perdite delle forze russe», afferma il rapporto. L'Isw sottolinea inoltre che il Ministero della Difesa rimane a favore di Putin, nonostante le schiaccianti sconfitte subite all'inizio del mese scorso. «Mentre (Yevgeny) Prigozhin (il fondatore del Gruppo Wagner, ndr) ha visto Bakhmut come un'opportunità per ottenere influenza sul Cremlino e sul Ministero della Difesa russo per raggiungere i propri obiettivi commerciali e politici, Putin ha utilizzato il Gruppo Wagner per proteggere il suo regime dalle disastrose conseguenze della mobilitazione, che rallenta notevolmente le operazioni militari contro l'Ucraina», aggiungono gli analisti.