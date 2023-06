Guerra Ucraina, bombardamenti russi su Kiev: tre morti (tra cui due bambini) e 14 feriti

Guerra Ucraina oggi 1 giugno. Bombardamenti russi anche questa notte: a Kiev tre i morti tra cui due bimbi e 14 i feriti; allarme antiaereo in 10 regioni. Due feriti nell'oblast russo di Belgorod. «Esiste una sola pace duratura ed è quella che non prevede cessione di territorio o tregua», afferma Macron. Oggi in Moldavia riunione della Comunità politica europea, con la Meloni. Blinken in visita in Finlandia. In Germania riunione dei ministri degli Esteri dei paesi baltici. Lavrov in Sudafrica.

Guerra Ucraina, legione di combattenti per attaccare in Russia. Nasce l’esercito partigiano: «In mille colpiremo Mosca»