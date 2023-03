Guerra Ucraina, bombe russe su Belopol. Kiev: oltre 1000 soldati di Mosca uccisi in un giorno

La località di Belopol, nella regione di Sumy nell' Ucraina orientale, è stata attaccata questa mattina dalle forze russe con artiglieria e lanciagranate: lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale, come riportano i media locali. «Questa mattina sono stati registrati tre bombardamenti nemici (due con artiglieria e uno con lanciagranate) della comunità di Belopol», si legge in un comunicato. Nel complesso sono stati registrati 23 colpi di artiglieria e 110 di lanciagranate AGS. Non ci sono state vittime o danni.