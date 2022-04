Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Zelensky: «Putin ha rifiutato tregua per Pasqua ortodossa». Ferrovia Dnipro distrutta da missili russi

In Ucraina è il 57° giorno di guerra e l'aggressione dell'esercito russo si concentra a Est. L'esercito di Mosca avanza dall'area del Donbass verso Kramatorsk ed il Cremlino ha annunciato la conquista della città assediata di Mariupol. Resta però ancora una strenua resistenza nell'area delle acciaierie Azovstal, mentre continuano senza sosta le operazioni di evacuazione dei civili. L'annuncio che Mariupol è ormai sotto il controllo russo è stata data dal ministro della Difesa russo Shoigu, e lo stesso leader del Cremlino Putin ha accolto la notizia parlando di un «successo». Sono intanto più di 142.000 civili evacuati.

APPROFONDIMENTI LA STORIA La strategia della fame per piegare il Donbass IL PUNTO Droni speciali per Kiev: ecco le nuove armi Usa LA STRATEGIA L'ultimo assalto Donbass, a che punto è la... IL FOCUS Lo zar annulla l'assalto all'acciaieria: ecco... MONDO Foto L'INCUBO NUCLEARE Mosca testa il nuovo missile intercontinentale LA TENSIONE Proposta di Kiev a Mosca: negoziati a Mariupol LA MINACCIA Come funziona IL VERTICE Biden spinge gli alleati: avanti con le armi a Kiev IL CONTATTO Usa-Cina, telefonata e tensioni su Russia e Taiwan LA DIPLOMAZIA Il Papa vede Orban, il premier europeo più vicino a Putin LO SCENARIO Bombe su Mariupol. «Acciaieria quasi distrutta» IL FOCUS Putin, cosa vuole fare? ECONOMIA Johnson: nuove forniture di armi a Kiev SANZIONI Petroliera russa sequestrata dalla Grecia IL PERSONAGGIO Chi è Evgenij Prigozhin, il «cuoco di Putin»:... GUERRA I soldati russi entrano nella villa del miliardario ucraino, lui... MONDO Ucraina, famiglia colpita in auto mentre fuggiva da Kiev: 5...

Nel resto del Paese prosegue l'offensiva russa. Secondo quanto riferisce il ministero della Difesa britannico, «le forze russe stanno ora avanzando dalle aree di base nel Donbass verso Kramatorsk», nell'est dell'Ucraina, «che continua ad essere oggetto di persistenti attacchi con i razzi». Il governatore della regione orientale di Luhansk, Serhiy Gaidai, ha affermato invece che le forze russe controllano l'80% del territorio dell'Oblast.

Non si ferma neppure l'attività diplomatica, nel tentativo di trovare una soluzione che porti ad uno stop dei combattimenti. Mosca ha fatto sapere che i colloqui tra la Russia e l'Ucraina continuano in formato video quasi ogni giorno, ed ha proposto che i cinque Paesi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Usa, Gb, Francia, Cina e Russia) possano diventare la base degli Stati garanti sulla neutralità e la sicurezza dell'Ucraina.

«Zelensky ordini la resa dell’acciaieria», il generale Bertolini: solo così si può evitare una strage

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 23.05 - «Sfortunatamente, la Russia ha respinto la proposta di stabilire una tregua pasquale». Lo dichiara su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che il rifiuto «dimostra molto bene come i dirigenti di questo Stato trattano effettivamente la fede cristiana». «Però - conclude - rimaniamo fiduciosi, con la speranza per la pace e che la vita vinca la morte».

Ore 22.42 - L'edificio amministrativo dell'acciaieria Azovstal a Mariupol e nel territorio adiacente è sotto il controllo delle forze russe. Lo ha affermato giovedì il capo della Cecenia Ramzan Kadyrov sul suo canale Telegram. «Mariupol è nostra!... La città è stata presa definitivamente e completamente. L'edificio amministrativo strategicamente importante dello stabilimento Azovstal è sotto controllo e tutto il territorio adiacente è stato sgomberato», ha detto Kadyrov, aggiungendo che quel poco che resta dei nazionalisti ucraini «è stato bloccato sotto uno spesso strato di cemento e acciaio all'interno dell'impianto».

Ore 22.30 - «Fino a 9.000 residenti di Mariupol potrebbero essere sepolti in una fossa comune a Manhush, una cittadina a 20 chilometri a ovest della città portuale ucraina assediata dalle forze di occupazione russe». Lo sostiene l'amministrazione locale di Mariupol secondo la quale le immagini satellitari della fossa comune pubblicate da Maxar, suggeriscono che lì potrebbero essere sepolte dalle 3.000 alle 9.000 persone. Lo riporta il Kyiv Independent. In totale, secondo le stime preliminari, fino a 22.000 residenti di Mariupol potrebbero essere già stati uccisi dall'inizio dell'offensiva russa.

Ore 22.18 - «I nuovi droni inviati all'Ucraina, Phoenix Ghost, sono stati sviluppati prima che iniziasse l'invasione e sono progettati per attaccare obiettivo». Lo ha detto il portavoce del Pentagono in un briefing con la stampa sottolineando che «l'obiettivo principale di questi droni è l'attacco». Questi sistemi, ha detto ancora John Kirby, «sono particolarmente adatti al tipo di battaglia che gli ucraini dovranno combattere nell'est».

Ore 22.05 - Le nuove forniture militari annunciate dal presidente americano Joe Biden «possono armare cinque battaglioni ucraini nel Donbass». Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, in un briefing con la stampa sottolineando che «le armi vengono inviate all'Ucraina e poi sono le forze di Kiev a decidere come utilizzarle».

Ore 21.12 - Un raid missilistico russo ha colpito e «completamente distrutto» la rete ferroviaria nella regione di Dnipro. Lo ha riferito il governatore Valentyn Reznichenko, citato dal Kiev Independent, secondo cui non è chiaro se e quando potrà riprendere la circolazione.

Ore 21.10 - «Noi capiamo che le forze ucraine continuano a tenere la loro posizione a Mariupol e c'è ogni ragione di credere che lo show del presidente Putin e del suo ministro della difesa per i media che abbiamo visto nelle ultime ore sia ancora disinformazione del loro trito e ritrito copione»: lo ha detto il portavoce del dipartimento di stato Usa Ned Price.

Ore 21.03 - L'Ucraina ha bisogno di 7 miliardi di dollari al mese per affrontare le «devastanti perdite economiche» inflitte dalla Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un collegamento video ai leader del Fmi e della Banca mondiale «L'esercito russo mira a distruggere tutto ciò che può servire da base economica per la vita degli ucraini. Ciò include stazioni ferroviarie, supermercati, petrolio, raffinerie», ha aggiunto.

Ore 19.40 - «Nel nome del mio Paese sono pronto ad andare da qualsiasi parte su questo pianeta. Ma certamente non ora e non a Mosca. Questo è semplicemente fuori questione». Lo ha detto il presidente russo Volodymyr Zelensky in un'intervista con Mediazona, testata indipendente russa citata dal Guardian.

Ore 19.06 - La Russia ha annunciato di aver colpito con attacchi aerei 64 obiettivi militari in Ucraina compresi due depositi di armi. Altri 14 siti militari sono stati colpiti da missili di alta precisione che hanno ucciso 120 «nazionalisti». Lo riporta la Tass.

Ore 18.30 - Via libera del Consiglio Ue all'inserimento nella blacklist di altre due persone nell'ambito delle sanzioni contro la Russia per l'annessione della Crimea e la destabilizzazione dell'est dell'Ucraina. Ad entrare nella lista è il cosiddetto «cuoco di Putin», ovvero l'uomo d'affari Evgeny Prigozhin, fondatore e capo 'ombrà del gruppo di mercenari della Wagner. Il gruppo, e i suoi vertici ufficiali, erano stati già sanzionati da Bruxelles. L'altro nome nella blacklist è quello di Serhiy Kurchenko, cittadino ucraino, che ha il controllo «di impianti metallurgici, chimici ed energetici nelle zone controllate dai separatisti».

Ore 17.50 - La Russia ha imposto sanzioni contro 29 funzionari, imprenditori e giornalisti Usa, tra cui la vicepresidente Kamala Harris e l'ad di Meta, Mark Zuckerberg. Altre sanzioni sono state decise contro 61 cittadini canadesi. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Mosca, citato dalla Tass.

Ore 16.29 - Joe Biden ha messo in discussione che Mariupol sia caduta completamente in mani russe: non ci sono prove, ha detto.

Ore 16.10 - Il presidente americano Joe Biden ha detto di aver incontrato il premier ucraino alla Casa Bianca al quale ha parlato dei nuovi aiuti americani all'Ucraina. Denys Shmyhal ha avuto un colloquio anche con altri ministri dell'amministrazione americana.

Ore 16.05 - Nessun autobus è riuscito ad arrivare oggi a Mariupol per le evacuazioni di civili. Lo ha detto in una conferenza stampa il sindaco Vadym Boychenko, citato dalla Bbc, secondo cui circa 200 persone sono in attesa. L'imbarco era previsto intorno alle 14 locali (le 13 in Italia). Le persone evacuate ieri sono state 80, ha aggiunto il sindaco. Tre bus scolastici partiti da Mariupol con a bordo diverse donne e bambini sono giunti questo pomeriggio a Zaporizhzhia, dopo aver trascorso la notte a Berdyansk. Nessuna evacuazione di civili è prevista oggi dall'acciaieria Azvostal, ha precisato Boychenko.

Ore 16.00 - Joe Biden annuncerà a breve che gli Usa vieteranno i porti americani alle navi russe o legate al governo di Mosca. Lo anticipano fonti Usa citate da media americani.

Ore 15.55 - Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal è arrivato alla Casa Bianca, insieme a Oksana Markarova, ambasciatrice dell'Ucraina negli Stati Uniti, prima del discorso del presidente americano Joe Biden sui nuovi aiuti militari all'Ucraina.

Ore 15.30 - La Lettonia ha riconosciuto le azioni della Russia in Ucraina come genocidio. «Il Parlamento lettone ha ufficialmente dichiarato genocidio le atrocità commesse dalle forze russe in Ucraina», ha dichiarato su Twitter il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkēvičs. Sempre oggi anche l'Estonia aveva riconosciuto ufficialmente le azioni della Russia in Ucraina come genocidio.

Ore 14.55 - Joe Biden annuncerà oggi l'ulteriore pacchetto di aiuti militari Usa per 800 milioni di dollari all'Ucraina. Lo riferisce un alto dirigente dell'amministrazione americana. Il presidente farà l'annuncio dalla Casa Bianca, prima di volare a Portland, Oregon.

Ore 14.45 - I soldati della 93a brigata meccanizzata delle forze ucraine avrebbero abbattuto un aereo russo nella regione di Kharkiv. Lo riferisce 'Ukrainska Pravda'. L'aereo abbattuto sarebbe un caccia un Su-34 ed è precipitato in territorio occupato dai russi.

Ore 14.30 - L'esercito russo non è riuscito ad avanzare nelle ultime 24 ore sia nella regione di Lugansk che in direzione di Gulyai Pole, nella provincia di Zaporizhzhia, nell'Ucraina sud orientale. Lo afferma il consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino Oleksiy Arestovych, citato da Ukrinform.

Ore 14.00 - Secondo l'esercito ucraino, nella città meridionale di Kherson le truppe russe stanno progettando di «mobilitare con la forza» la popolazione locale per farla combattere al fianco di Mosca. Lo riferisce la Bbc. Kherson, con una popolazione di 283.000 abitanti, è una delle città ucraine occupata dalle forze russe dopo l'invasione. «Gli invasori russi progettano di organizzare la mobilitazione forzata della popolazione per la guerra contro l'Ucraina», hanno scritto questa mattina i militari ucraini sui social media. In un villaggio, i rappresentanti russi hanno tenuto una riunione con la gente del posto dove hanno dichiarato che non ci saranno più «corridoi verdi» per i civili e hanno vietato alla gente di andarsene, hanno aggiunto. «Allo stesso tempo, gli occupanti russi hanno fissato l'obiettivo di fermare completamente il sostegno umanitario della regione da parte delle autorità ucraine», hanno spiegato.

Ore 13.50 - Negli obitori della regione di Kiev si trovano attualmente i corpi di oltre mille civili. Lo ha indicato all'Afp un responsabile ucraino. «1.020 corpi di civili, unicamente civili, sono (negli obitori) della regione di Kiev», ha detto la vice prima ministra Olga Stefanichyna parlando dalla città di Borodianka, a nord ovest di Kiev.

Ore 13.44 - La Duma, la Camera bassa russa, ha confermato l'attuale governatrice della Banca centrale di Russia Elvira Nabiullina per un altro mandato di 5 anni a partire dal prossimo 24 giugno. Lo riferisce l'agenzia Interfax. L'iter prevede che il presidente russo sottoponga la nomina per la poltrona di governatore alla Duma entro tre mesi dalla scadenza del mandato e la nomina di Nabiullina era stata proposta da Putin il 18 marzo. La Duma ha quindi confermato la nomina per un nuovo mandato di 5 anni fino al giugno del 2027 attraverso un voto a maggioranza semplice. Nabiullina guida la Banca di Russia dal giugno 2013.

Ore 13.30 - Il Regno Unito ha esteso a 4 ufficiali delle forze armate russe, a un vicedirettore dei servizi segreti interni di Mosca (Fsb) e a 18 tra individui ed aziende del complesso industrial-militare che fa capo al Paese di Vladimir Putin (inclusa l'azienda che produce i Kalashnikov) la lista dei sanzionati in risposta all'invasione dell'Ucraina. Lo rende noto il governo di Boris Johnson attraverso una nota del Foreign Office in cui si precisa che fra gli ufficiali c'è il tenente colonnello Azatbek Omurbekov, indicato da alcune fonti occidentali come il comandante del reparto accusato del cosiddetto «massacro di Bucha», presso Kiev.

Ore 13.00 - Firmata l'intesa tra l'Italia e la Repubblica del Congo per aumentare le forniture di gas. I ministri Di Maio e Cingolani, accompagnati dall'Ad di Eni, Claudio Descalzi, hanno avuto un colloquio con il Ministro congolese degli Affari Esteri, della Francofonia e dei congolesi all'estero Jean-Claude Gakosso. I ministri hanno quindi appena sottoscritto una dichiarazione d'intenti insieme al Ministro congolese per gli idrocarburi Bruno Jean Richard Itoua. A seguire la firma di un accordo in ambito energetico da parte di Descalzi e dello stesso Ministro congolese.

Putin «non ci paga, ci ammutiniamo»: soldati russi depongo le armi, i ceceni (alleati) ne uccidono tre

Ore 12.45 - I militari ucraini possono deporre le armi e lasciare Mariupol attraverso i corridoi umanitari. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «I militari ucraini hanno avuto e hanno ancora la possibilità di deporre le armi e lasciare la città attraverso i corridoi designati», ha detto Peskov in conferenza stampa commentando la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che le truppe russe catturate siano scambiate con la fornitura di un passaggio umanitario sicuro per i militari ucraini. «Questa possibilità esisteva anche prima che il presidente Zelensky facesse la sua dichiarazione», ha detto.

Ore 12.30 - Regalando al premier ungherese Viktor Orban il medaglione che ritrae San Martino mentre divide il suo mantello per darlo al povero - nel corso dell'udienza privata in Vaticano e dopo il colloquio a porte chiuse nella Sala della Biblioteca durato 40 minuti - papa Francesco ha fatto riferimento all'opera che sta conducendo l'Ungheria per la protezione dei rifugiati che arrivano dall'Ucraina. Lo riferisce la Sala stampa della Santa Sede.

Ore 12.20 - La guerra in Ucraina «può finire con colloqui diretti» tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin: lo ha detto oggi il capo dell'ufficio presidenziale di Kiev, Mykhailo Podolyak, secondo quanto riporta la Cnn. Colloqui diretti tra Zelensky e Putin sono possibili, ha sottolineato l'alto funzionario: «Questo è ciò su cui stanno lavorando oggi il team di avvocati, consulenti e il gruppo negoziale della parte ucraina», ha aggiunto. «Di conseguenza, speriamo che le posizioni del presidente Volodymyr Zelensky siano estremamente forti in questi colloqui». Nel frattempo, Podolyak ha detto che aspetta di valutare come evolverà nei prossimi giorni l'offensiva militare russa nell'est dell'Ucraina. I russi «hanno abbastanza risorse, abbastanza missili, purtroppo continuano a bombardare le nostre città. Hanno ancora uomini e attrezzature e non si preoccupano che vengano distrutte nei nostri campi. Quindi aspettiamo ancora un pò e poi potremo giudicare le posizioni delle parti, in primis quella del presidente dell'Ucraina, nei futuri incontri bilaterali», ha precisato Podolyak, secondo il quale entro una settimana e mezza sarà più chiaro come la situazione potrebbe evolvere.

Ore 12.15 - Nella Domenica delle Palme il Papa aveva chiesto una tregua pasquale per arrivare alla pace. La Santa Sede e il Pontefice si uniscono all'appello di Antonio Guterres, segretario generale Onu, d'accordo con mons. Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, per una tregua in occasione della Pasqua secondo il calendario giuliano, il 24 aprile prossimo. «Nella consapevolezza che nulla è impossibile a Dio, invocano il Signore perché la popolazione intrappolata in zone di guerra sia evacuata e sia presto ristabilita la pace, e chiedono a chi ha la responsabilità delle Nazioni di ascoltare il grido di pace della gente».

Ore 12.00 - Il numero uno del colosso petrolifero russo Lukoil Vagit Alekperov si è dimesso. Lo fa sapere un comunicato.

Ore 11.55 - Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, è sotto intensi bombardamenti. Lo riferisce il sindaco Ihor Terekhov, secondo quanto riporta il Guardian. «Enormi esplosioni. La Federazione russa sta bombardando furiosamente la città», ha detto. Il sindaco ha spiegato che in città è presente ancora 1 milione di persone, mentre circa il 30% della popolazione, per lo più donne bambini e anziani, è stato evacuato.

Ore 11.30 - Volodymyr Zelensky ha affermato che attualmente le forze armate ucraine non possono sbloccare con mezzi militari la situazione a Mariupol. In un'intervista al canale di notizie francese BFM TV, il presidente dell'Ucraina ha dichiarato che le autorità ucraine stanno facendo tutto il possibile, ma «la Federazione Russa al momento impedisce al nostro esercito di intervenire a Mariupol, il cui blocco assomiglia più a un'operazione terroristica che a una guerra, perché in città oltre ai difensori ucraini sono bloccati anche bambini e anziani. Tutto lì è stato distrutto - ha aggiunto Zelensky - il 95-98% di tutti gli edifici, comprese scuole, asili, aree residenziali, fabbriche e altro ancora. In piedi resta al massimo il 3-4% degli edifici».

Ore 11.10 - «I nostri cittadini hanno riferito che oggi a Mangush, vicino Mariupol, i soldati russi hanno scavato una fossa comune di 30 metri e portato dei corpi con i camion». Lo rende noto il sindaco di Mariupol Vadim Boychenko, citato dall'Agenzia Unian.

Ore 10.50 - Il leader ceceno Ramzan Kadyrov è stato incaricato personalmente dal presidente russo Vladimir Putin in un incontro lo scorso 3 febbraio di assassinare il presidente ucraino Volodymr Zelensky. Lo ha dichiarato Aleksey Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina. «Durante l'incontro Kadyrov si è assunto l'impegno a nome dei suoi uomini», spiega Danilov, aggiungendo che l'intelligence ucraina ha «monitorato e neutralizzato i gruppi nemici».

Ore 10.45 - La Russia «non corre alcun rischio di default» perché «ha tutte le risorse finanziarie» per far fronte ai suo impegni. Lo ha detto la governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina, citata dall'agenzia Tass.

Ore 10.30 - Un tribunale russo ha multato Google per non aver cancellato dei «falsi» sull'operazione speciale in Ucraina. Lo riferisce l'Agenzia Interfax. La sanzione ammonta a 4 milioni di rubli, pari a 45 mila euro.

Ore 10.30 - Nessun civile ha usato i corridoi umanitari aperti dalla Russia per l'evacuazione dall'acciaieria Azovstal a Mariupol per due giorni di seguito. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu al presidente Vladimir Putin, citato dall'Agenzia Interfax. «Negli ultimi due giorni, abbiamo seguito i suoi ordini e dichiarato una tregua tra le 14 e le 16, tutte le ostilità sono cessate e sono stati aperti corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili che potevano essere presenti sul terreno di Azovstal. Nessuno è uscito da Azovstal», ha detto Shoigu. «Altri civili, più di 100 persone, sono riusciti a partire», ha aggiunto.

Mariupol presa e assalto al Donbass, a che punto è la guerra di Putin? Cosa succede ora (e quando si sentirà vincitore)

Ore 9.28 - Serviranno ancora 3-4 giorni per completare le operazioni nell'acciaieria di Azovstal di Mariupol, dove si trovano le rimanenti truppe ucraine: lo ha detto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu.

Ore 9.25 - Il presidente russo Vladimir Putin afferma che tutti coloro che si arrendono ai soldati russi a Mariupol hanno la garanzia che la loro vita sarà risparmiata. Lo riferisce l'Interfax.

Ore 9.20 - Il presidente russo Vladimir Putin ha annullato l'operazione per prendere d'assalto l'acciaieria di Azovstal a Mariupol, indicando la necessità di salvare le vite delle truppe. Lo riporta l'agenzia russa Tass.

Ore 9.10 - Circa 2 mila soldati ucraini sono assediati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol e restano asserragliati dentro il centro siderurgico. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, citato da Interfax.

Ore 9.05 - La città di Mariupol è sotto il controllo russo. Lo dice il ministro della Difesa della Russia Sergej Shoigu, citato da Interfax. «La liberazione di Mariupol è un successo», ha detto Putin.

Ore 9.00 - Sono almeno 21.000 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione: lo rende noto l'Esercito di Kiev. Nel suo ultimo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'Esercito indica inoltre che dopo 57 giorni di conflitto si registrano anche 172 aerei da caccia abbattuti, oltre a 151 elicotteri e 166 droni. Inoltre, le forze di Kiev affermano di aver distrutto 829 carri armati russi, 393 pezzi di artiglieria, 2.118 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 4 sistemi di missili balistici, 136 lanciamissili, 8 navi, 1.508 veicoli, 76 autocisterne e 67 unità di difesa antiaerea.

Ore 8.50 - Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è arrivato insieme al suo omologo danese Mette Frederiksen a Kiev, dove incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto il governo spagnolo.

Ore 8.45 - I colloqui tra la Russia e l'Ucraina continuano in formato video quasi ogni giorno: lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riporta l'Interfax

Ore 8.30 - Continuano anche oggi le operazioni di evacuazione di civili da Mariupol. Lo annuncia la vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk su Telegram. A Mariupol «oggi continuiamo a evacuare donne, bambini e anziani», afferma Vereshchuk, precisando che l'imbarco sugli autobus inizierà alle 14 ora locale. «La situazione della sicurezza è difficile. Potrebbero esserci dei cambiamenti», ha aggiunto. Si attende invece l'arrivo dei «quattro autobus di evacuazione» riusciti a lasciare la città ieri lungo il corridoio umanitario: «Hanno passato la notte a Berdyansk e ora sono diretti a Vasylivka. Li stiamo aspettando presto a Zaporizhzhia».

Ore 7.30 - A Severodonetsk, nella regione di Lugansk (est), i russi hanno distrutto tutti i magazzini alimentari. «Non sono rimaste scorte alimentari. I russi le hanno distrutte. Le persone ricevono cibo esclusivamente dagli aiuti umanitari». Lo scrive il governatore dell'amministrazione regionale militare di Lugansk, Sergiy Ghaidai, su Telegram. «Gran parte della distruzione causata dall'invasione russa nelle ultime 24 ore è avvenuta a Rubizne e Novodruzhsk», aggiunge Ghaidai, precisando che a Rubizhne e Novodruzhsk l'esercito russo ha distrutto delle case e cinque persone sono state tratte in salvo.

Ore 7.25 - Cinque Paesi alleati inclusi gli Stati Uniti hanno messo in guardia l'Occidente su possibili attacchi cibernetici da parte della Russia contro gli Stati che appoggiano l'Ucraina. Lo riporta il Guardian. Secondo i membri della rete multinazionale di intelligence 'Five Eyes' (Australia, Usa, Regno Unito, Nuova Zelanda e Canada) Mosca è pronta a mettere in campo i suoi hacker e potrebbe coinvolgere anche gruppi criminali specializzati in attacchi informatici per colpire governi, istituzioni e imprese. «L'intelligence indica che il governo russo sta esplorando opzioni per potenziali attacchi informatici», ha affermato la rete sottolineando che una simile operazione sarebbe in risposta alle sanzioni imposte contro la Russia dall'Occidente e all'invio di armi all'Ucraina.

Ore 5.40 - La Cina si oppone a «sanzioni unilaterali», «doppi standard» e «giurisdizione a braccio lungo»: il presidente Xi Jinping, collegato in video al Boao Forum for Asia, ha detto che il «disaccoppiamento» e le tattiche di pressione, come il taglio della supply chain, «non funzioneranno», insistendo su «un concetto comune per la pace e la sicurezza globali». Xi ha espresso opposizione «alla costruzione della propria sicurezza» a spese di altri e «alla mentalità della Guerra fredda, che minerà solo il quadro di pace globale. Egemonismo e politica di potere sono un danno e la costituzione di blocchi aumenterà le sfide alla sicurezza».

Ore 4.10 - I ministri delle finanze del G7 hanno annunciato un impegno, con la comunità internazionale, per un ulteriore sostegno all'Ucraina da più di 24 miliardi di dollari per il 2022 e oltre, aggiungendo che sono pronti a fare ancora di più se necessario. I ministri si sono inoltre rammaricati della partecipazione della Russia ai forum internazionali in corso a Washington, compreso il G20, l'Fmi e la Banca mondiale: «Le organizzazioni internazionali e i forum multilaterali non dovrebbero più condurre le loro attività con la Russia in modo normale», si legge nel loro comunicato.

Ore 4.00 - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà oggi nuovi provvedimenti per l'Ucraina. Tra le ipotesi si parla di un ulteriore stanziamento in assistenza militare. L'ufficio presidenziale non ha fornito maggiori dettagli ma il governo degli Stati Uniti starebbe preparando un nuovo pacchetto di 800 milioni dollari in aiuti militari.

Ore 2.00 - Il governatore della regione ucraina orientale di Luhansk, Serhiy Gaidai, ha affermato che le forze russe controllano l'80% del territorio dell'Oblast. L'area controllata dalla Russia è aumentata in particolare dopo la cattura il 18 aprile della città di Kreminna, secondo Gaidai. Buona parte della regione è sotto il controllo de facto dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk, che ha dichiarato in modo unilaterale l'indipendenza dall'Ucraina il 12 maggio 2014.

Ore 1.40 - L'esercito russo avrà entro oggi pomeriggio il controllo completo dell'acciaieria Azovstal a Mariupol, secondo il leader ceceno Ramzan Kadyrov. «Prima dell'ora di pranzo o poco dopo, Azovstal sarà completamente sotto il controllo delle forze della Federazione Russa», ha affermato Kadyrov in un messaggio audio pubblicato online e ripreso dai media internazionali.

Ore 1.20 - «Sono molto lieto di dire, con cauto ottimismo, che i nostri partner hanno iniziato a capire meglio le nostre esigenze. A capire di cosa abbiamo esattamente bisogno. E di quando esattamente ne abbiamo bisogno: non tra settimane o tra un mese, ma immediatamente, in questo momento, mentre la Russia sta cercando di intensificare i suoi attacchi». Lo ha detto nel suo ultimo videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in merito all'invio di armi a Kiev da parte dell'Occidente.

Ore 0.20 - Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha accusato oggi i paesi della Nato di volere una guerra duratura in Ucraina per «indebolire» Mosca. «Ci sono paesi all'interno della Nato che vogliono che la guerra continui», ha affermato il capo della diplomazia turca. «Il loro obiettivo è che la Russia si indebolisca», ha aggiunto Cavusoglu, mentre i colloqui russo-ucraini, che avrebbero dovuto continuare online dall'ultimo incontro faccia a faccia a Istanbul a fine marzo, sembrano essersi bloccati. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto oggi che gli ucraini «continuano a ritirarsi da ciò su cui c'erano accordi». Membro della Nato e alleato dell'Ucraina - a cui ha consegnato droni da combattimento - la Turchia ha cercato fin dall'inizio del conflitto in Ucraina di facilitare la mediazione tra Mosca e Kiev. La Turchia ha ospitato due volte negoziati diretti tra le due parti, il 10 marzo a livello ministeriale ad Antalya (sud) e il 29 marzo a Istanbul.

Ore 23.50 - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha paragonato il presidente russo Vladimir Putin a un coccodrillo, dicendosi pessimista sulle possibilità di negoziare con lui per arrivare alla pace in Ucraina. «Come si fa a negoziare con un coccodrillo quando ha la tua gamba nelle sue fauci? Questa è la difficoltà che gli ucraini devono affrontare», ha affermato durante il volo che lo sta portando in India, citato dal Guardian. «È molto difficile capire come gli ucraini possano ora negoziare con Putin, vista la sua manifesta mancanza di buona fede», ha detto Johnson, per il quale è possibile che Mosca «lanci anche un'altra offensiva contro Kiev».