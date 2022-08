Guerra Ucraina, diretta. Zelensky: «L'Europa a un passo dal disastro nucleare». Zaporizhzhia resta disconessa

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è sempre più esposta alla guerra, con il rischio di un disastro di proporzioni inimmaginabili. Il nuovo segnale di allarme è arrivato quando l'impianto si è disconnesso dalla rete elettrica ucraina, per la prima volta in 40 anni di attività. Tra le accuse reciproche di Mosca e Kiev di aver provocato l'incidente con i continui bombardamenti sulla zona. D'altro canto, sembra tenere la resistenza di Kiev. Circa 46.250 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito ucraino. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito di Kiev indica che si registrano anche 234 caccia, 202 elicotteri e 834 droni abbattuti. Lo riporta Ukrinform.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 09.45 - Tutti e sei i reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia rimangono disconnessi dalla rete elettrica del paese. Lo ha dichiarato l'operatore nucleare Energoatom. «A partire dalle 9 del 26 agosto 2022, tutte le unità elettriche della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono disconnesse dalla rete elettrica», si legge nella dichiarazione che spiega che «la linea di produzione di energia della centrale è stata ripristinata e sono in corso i lavori per preparare il collegamento di due unità di potenza della centrale alla rete. Non ci sono informazioni sul funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza».

Ore 9.15 - Le affermazioni della Russia sul fatto che starebbe volutamente rallentando la sua campagna militare in Ucraina sono «quasi certamente una deliberata disinformazione». È quanto si legge nell'aggiornamento odierno di intelligence del ministero della Difesa di Londra, che ricorda come lo scorso 24 agosto il ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu, abbia detto all'Organizzazione della cooperazione di Shanghai che la Russia stava rallentando la campagna militare per ridurre le vittime civili.

Ore 9.10 - Due persone sono rimaste uccise e altre tre ferite in attacchi missilistici nelle zone di Chuhuiv e Derhachi, nella regione ucraina di Kharkiv. Lo denuncia su Telegram il governatore, Oleh Syniehubov, secondo il quale intorno alle 2 di questa notte i russi «hanno lanciato un attacco missilistico sulla città di Chuhuiv, danneggiando un'infrastruttura» e poi «intorno alle 2.30 hanno colpito con un attacco missilistico la città di Derhachi», dove «è stato distrutto un istituto scolastico» e una donna è morta e un uomo è rimasto ferito. Ieri, aggiunge, i russi hanno bombardato i distretti di Bohodukhiv e Chuhuiv, con un bilancio che in quest'ultima zona parla di un morto e due feriti.

Ore 8.24 - Mentre i costi energetici nei Paesi europei salgono alle stelle, la Russia brucia grandi quantità di gas naturale nel suo impianto di Portovaya, vicino al confine con la Finlandia: è quanto emerge da un'analisi della società norvegese Rystad Energy condivisa con la Bbc. L'emittente britannica pubblica oggi alcune immagini delle grandi fiamme che si levano dall'impianto, inclusa una a colori ripresa da un satellite che mostra la radiazione infrarossa provocata dalla combustione del gas. Secondo alcuni esperti, il gas che brucia era destinato ad essere esportato in Germania e ogni giorno va in fumo gas per un valore di 10 milioni di dollari (circa 10 milioni di euro). La Rystad Energy ritiene che vengano bruciati circa 4,34 milioni di metri cubi di gas naturale liquefatto (gnl) al giorno nell'impianto a nord-ovest di San Pietroburgo. Sono stati i cittadini finlandesi i primi a segnalare che qualcosa non andava, dopo aver notato una grande fiamma all'orizzonte all'inizio dell'estate. Portovaya, spiega la Bbc, si trova vicino a una stazione di compressione all'inizio del gasdotto Nordstream 1, che trasporta il gas sotto il mare verso la Germania.

Ore 22.17 - La Russia «ha portato l'Ucraina e il resto d'Europa sull'orlo di un disastro nucleare»: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto messaggio serale citato dai media di Kiev. L'Ucraina «sta facendo tutto il possibile per evitare una catastrofe nella centrale di Zaporizhzhia», ha sottolineato Zelensky.