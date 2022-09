Guerra in Ucraina, Mosca: stop passaporti a chi è richiamato alla leva. La Cina a Putin: rispettare sovranità nazionale

Aggiornamenti in evidenza

In Ucraina sono i giorni del referendum sull'annessione alla Federazione russa di Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk e Donetsk. Referendum che hanno dato un risultato sui quali in occidente nessuno aveva alcun dubbio. Un "sì" dal 98% dei votanti sui quali però Borrell si è già espresso: «Dati falsificati». Intanto continua la fuga dei russi che cercano di sfuggire alla mobilitazione imposta da Putin. In Georgia, lì dove negli ultimi giorni si sono formate lunghissime code di chi voleva uscire dal Paese, la Russia potrebbe presto creare un centro di reclutamento.