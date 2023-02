Guerra Ucraina, Kiev: «Russia pianifica maxi-attacco per l'anniversario dell'invasione». Missili su Kramatorsk: due morti

Gli Usa preparano oltre 2 miliardi di dollari di aiuti militari per l'Ucraina, includeranno per la prima volta razzi a lungo raggio Glsdb, ma non i più temibili Atacms. Il Cremlino: così si aggrava l'escalation. L'Ue vola a Kiev per il vertice con l'Ucraina, Zelensky va avanti per l'adesione. «I russi stanno radendo al suolo Bakhmut, uccidono chiunque riescano a trovare», denuncia Kiev. Netanyahu si dice disponibile a mediare tra la Russia e l'Ucraina. Monito di Mosca: Israele non invii armi.