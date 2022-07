Guerra, l'ambasciata Usa agli americani: «Abbandonate immediatamente l'Ucraina»

L'ambasciata americana a Kiev ha chiesto agli americani in Ucraina di «lasciare immediatamente» il Paese utilizzando mezzi di trasporto privato via terra se c'è la possibilità di farlo in sicurezza. Lo si legge su un avviso urgente sul sito dell'ambasciata.

Putin, ecco Patrushev: l'ex spia del KGB è l'uomo dietro la strategia folle dello zar. «Potrebbe sostituirlo al Cremlino»

Si invitano inoltre gli americani a non partire per l'Ucraina e chi non riesce a lasciare il Paese è consigliato di evitare «assembramenti ed eventi organizzati che potrebbero essere considerati degli obiettivi da parte della Russia».

Il messaggio dell'ambasciata

La situazione della sicurezza in tutta l'Ucraina continua ad essere violenta e imprevedibile a causa degli attacchi militari in corso da parte della Russia, con combattimenti attivi nel paese e condizioni di sicurezza incerte. L'Ambasciata degli Stati Uniti - nell'avviso pubblicato sul portale - esorta i cittadini statunitensi a non entrare in Ucraina e quelli in Ucraina a partire immediatamente utilizzando le opzioni di trasporto via terra disponibili privatamente se è sicuro farlo. Evita grandi raduni ed eventi organizzati in quanto possono servire come obiettivi militari russi ovunque in Ucraina, comprese le sue regioni occidentali.

I consigli

«La situazione della sicurezza in tutta l'Ucraina è altamente instabile e le condizioni potrebbero deteriorarsi senza preavviso. I cittadini statunitensi dovrebbero rimanere vigili e adottare le misure appropriate per aumentare la loro consapevolezza in materia di sicurezza. Conosci la posizione del rifugio più vicino o dello spazio protetto. In caso di colpi di mortaio e/o di razzi, seguire le istruzioni delle autorità locali e cercare immediatamente riparo. Se ritieni che la tua posizione attuale non sia più sicura, dovresti valutare attentamente i potenziali rischi connessi allo spostamento in un luogo diverso».