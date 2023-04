Ucraina, accordo con società Usa per 20 mini-reattori nucleari. Nyt: «La talpa del Pentagono postava da febbraio 2022»

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è espresso a favore del proseguimento dei colloqui sull'invio di caccia occidentali all'Ucraina. E mentre l'Ue è divisa sugli acquisti di armi, Berlino frena sull'ingresso di Kiev nella Nato: «La porta è un po' aperta, ma questo non è il momento di decidere».

Intanto è salito a tre il bilancio dei feriti per la bomba sganciata per sbaglio ieri sera sulla città russa di Belgorod da un jet russo. Il commento di Kiev: «Il cane russo si è morso la coda». E da Mosca Medvedev minaccia Londra: «Si inabisserà per le armi russe».