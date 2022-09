Il Messico all'Onu propone un pool di facilitatori per una soluzione alla guerra in Ucraina formato da Papa, Modi e Guterres

Città del Vaticano - La volontà del Papa di trovare una soluzione alla crisi ucraina non si arresta. Il Messico proporrà all'Onu di avviare un'azione di mediazione per fermare la guerra tra Russia e Ucraina attraverso un comitato integrato dal segretario generale Antonio Guterres, dal primo ministro indiano Narendra Modi e da papa Francesco. Al termine di un incontro con il presidente messicano Andre's Manuel Lopez Obrador, l'ambasciatore messicano alle Nazioni Unite, Juan Ramon de la Fuente, ha dichiarato che «effettivamente si è esaminata una iniziativa che verrà presentata all'Onu e che riguarda la formazione di un comitato che permetta di rafforzare le azioni di mediazione e dialogo in relazione al conflitto in Ucraina». Tale comitato, ha spiegato il quotidiano El Economista, «dovrebbe essere presieduto da Guterres, e integrato anche dal premier indiano Modi, leader di un grande Paese che ha buone relazioni con tutte le parti in causa, e da Papa Francesco».

Papa Francesco si mobilita per la COP27, gli accordi climatici a rischio a causa della crisi energetica

Il Vaticano dopo la crisi con Kiev: «Il Papa ha ricordato la Dugina come pastore e non come Capo di Stato»

De la Fuente ha poi aggiunto che Lopez Obrador ha disposto che la proposta sia presentata al Palazzo di Vetro entro il 20 settembre, data in cui comincerà l'Assemblea generale, a cura del ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, che saraà incaricato di illustrarla nel dibattito. All'inizio di agosto il capo dello Stato messicano aveva anche proposto una «tregua globale di cinque anni», durante cui tutte le potenze dovrebbero impegnarsi a «cessare azioni militari e iniziative che creino tensioni». Questo perché il pianeta è afflitto da gravi problemi, come la crisi economica, l'aumento dei prezzi dell'energia, l'inflazione, gli effetti della pandemia di coronavirus e la carestia, soprattutto in Africa.