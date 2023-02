Guerra Ucraina, le notizie di oggi. Il NYT: «Invasione andata male, quasi 200mila soldati russi morti o feriti»

Aggiornamenti in evidenza

La minaccia di Putin da Stalingrado scuote l'Occidente: «Siamo ancora minacciati dai panzer tedeschi, ci sono pressioni per far entrare l'Europa in guerra. Ma se così fosse, il conflitto non finirebbe con i tank: abbiamo altre cosa da mostrare». Intanto sulle pagine di Newsweek, che cita il quotidiano svizzero-tedesco Neue Zürcher Zeitung (NZZ), si legge della proposta di pace avanzata da Biden ma rifiutata sia da Mosca che da Kiev: alla Russia - per stoppare il conflitto - sarebbe andato il 20% dell'Ucraina.