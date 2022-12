Guerra Ucraina, nuovo pacchetto di sanzioni dell'Ue contro la Russia: colpiti i droni

Putin sta ponendo le condizioni per una lunga guerra di conquista in Ucraina. Le forze russe hanno utilizzato i droni Shahed-136 in Ucraina per la prima volta in tre settimane. Mentre Mosca continua a fare pressione sulla Bielorussia affinché si unisca al conflitto. Gli attacchi dell'esercito di Mosca si stanno concentrando nella parte orientale di Kharkiv e nella parte occidentale dell'Oblast di Luhansk. Fonti dei media russi indipendenti hanno indicato che gli sforzi di mobilitazione continueranno nonostante le dichiarazioni contrarie dei funzionari russi. E le autorità di occupazione russe stanno probabilmente trasformando Mariupol, nell'oblast di Donetsk, in una base militare e logistica di retroguardia per le forze russe.