Guerra Ucraina, la Finlandia è nella Nato. Mosca: «Ve ne pentirete»

La Finlandia era storicamente neutrale, fino all'anno scorso fiera del suo status. Da quando Putin ha ordinato l'aggressione dell'Ucraina, il 24 febbraio del 2022, l'80 per cento dei finlandesi ha condiviso la scelta di chiedere l'adesione alla Nato. Tra Finlandia e Federazione russa c'è un confine di 1.340 chilometri. Il Paese, dopo il passaggio elettorale di domenica e in occasione del settantaquattresimo anniversario della nascita della Nato, da ieri è il trentunesimo membro. Contribuisce con un esercito di 30mila uomini e un potenziale di 250mila riservisti. Dalla Nato precisano: «Non c'è al momento l'intenzione e la necessità di spostare uomini o mezzi in Finlandia». Mosca però manda un messaggio: «Ve ne pentirete». E Shoigu, ministro della Difesa russo, ha annunciato: «I missili Iskander, in grado di trasportare testate nucleari, sono già in Bielorussia». Ma basta guardare la mappa per comprendere come da ieri la minaccia di Putin sia meno efficace: sul mar Baltico si affacciano solo Paesi Nato. Con due eccezioni: l'exclave russa di Kaliningrad, schiacciata tra Lituania e Polonia, e la Svezia per la quale la richiesta di adesione, partita nel 2022 in contemporanea con quella finlandese, necessiterà di più tempo. C'è l'opposizione di Ungheria e Turchia.