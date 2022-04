Guerra in Ucraina, diretta. Biden evoca «genocidio da parte di Putin». Il presidente russo: «Prenderemo il Donbass»

Diretta guerra in Ucraina. L'offensiva russa prosegue per arrivare a Donetsk, e Kiev teme gli attacchi con agenti chimici, l'uso dei quali nella città assediata di Mariupol non viene al momento confermato dal Pentagono, mentre l'Ucraina riferisce di un drone che conteneva tali sostanze fatto cadere sulla città dai russi. «Il nemico proverà probabilmente a prendere il controllo della città di Mariupol, catturare Popasna e lanciare un' offensiva in direzione di Kurakhove per raggiungere i confini amministrativi della regione di Donetsk», scrive lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, ripreso da Ukrinform, che parla anche di «segnali di rafforzamento del sistema di difesa aerea nelle aree di Melitopol e Ilovaisk».

Su Donetsk e Lugansk, ieri i soldati di Kiev hanno respinto, viene spiegato, 6 attacchi nemici, distrutto 4 carri armati, 5 unità corazzate, 26 unità di veicoli e 8 sistemi di artiglieria, ma i russi non avrebbero abbandonato i piani per catturare completamente le due regioni. E intanto, spiegano i vertici militari di Kiev, nelle acque del Mar Nero e del Mare d'Azov, i gruppi navali russi continuano a svolgere azioni per isolare l'area delle ostilità, compiere ricognizioni e dare supporto alle unità di terra. Il sindaco di Mariupol riferisce che oltre 10mila civili sono morti nella città portuale, ma il bilancio potrebbe arrivare a superare i 20mila, e accusa le forze russe di aver bloccato per settimane i convogli umanitari.

Mosca intanto spiega che ieri un centinaio di militari ucraini è stato bloccato dall'esercito russo mentre tentava di lasciare la città assediata. Il tentativo di sfondamento è stato sventato da attacchi aerei e di artiglieria, si afferma: una cinquantina sono stati uccisi, gli altri costretti alla resa. Nuovo pressing del presidente ucraino sulla comunità internazionale: a Kiev serve più supporto militare, la perdita di vite umane è anche responsabilità di chi conserva nei propri arsenali le armi di cui l'Ucraina ha bisogno, argomenta il leader ucraino. Il quale aggiunge che i russi hanno lasciato mine ovunque. E poi preoccupa un possibile attacco con armi chimiche.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 23.10 - «Per aiutare ad affrontare gli aumenti di prezzi provocati da Putin, io ho autorizzato il rilascio di un milione di barili al giorno delle nostre riserve strategiche», ha aggiunto Biden. Finora il presidente americano aveva parlato di crimini di guerra, ma non di genocidio, con il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, nei giorni scorsi ha specificato che «vediamo atrocità, crimini di guerra, ma ancora non vediamo un livello sistematico di deprivazione della vita del popolo ucraino che arriva al livello di genocidio». Interpellato domenica scorsa dalla Cnn, Sullivan ha detto che non è importante l'etichetta di genocidio o no, «quanto il fatto che queste sono azioni crudeli e criminali, alle quali bisogna rispondere in modo deciso».

Ore 22.58 - Joe Biden sembra accusare di «genocidio» Vladimir Putin. Parlando in Iowa di inflazione ha detto: «il vostro bilancio, la vostra capacità di fare il pieno dell'auto non può dipendere da un dittatore che dichiara guerra e commette un genocidio» dall'altra parte del mondo«.

Ore 22.30 - «Tutti noi siamo il principale target dei russi: ogni ucraino è nel mirino dei russi, ogni donna, ogni bambino». È quanto ha detto Olena Zelenska, la moglie del presidente Zelensky, in un'intervista alla Cnn concessa via mail dal luogo dove la first lady ucraina è nascosta insieme ai due figli dall'inizio del conflitto. «La guerra è come camminare sul filo: se cominci a pensare come fare perdi tempi ed equilibro - ha detto - così bisogna resistere e fare quello che si deve fare, allo stesso modo stanno resistendo gli ucraini».

Ore 20.44 - Il Pentagono incontra i colossi delle armi americane per discutere l'assistenza all'Ucraina. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali all'incontro, in calendario mercoledì, è prevista la partecipazione, fra gli altri, di Lockheed Martin e Raytheon.

Ore 20.30 - «Abbiamo fornito all'Ucraina equipaggiamenti di protezione da armi chimiche». Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price in un punto con la stampa senza fornire un elenco preciso di che cosa gli Stati Uniti abbiano inviato agli ucraini ma presumibilmente si tratta di maschere anti-gas, tute e altre attrezzature di questo tipo

Ore 19.36 - Joe Biden e Boris Johnson hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale «hanno parlato della recente visita in Ucraina del premier britannico». Lo rende noto la Casa Bianca sottolineando che i due leader «hanno affermato il loro impegno a continuare a migliorare l'assistenza militare e umanitaria all'Ucraina di fronte alle continue atrocità commesse dalla Russia». «Hanno anche apprezzato la cooperazione in corso con alleati e partner per imporre costi severi alla Russia per la guerra non provocata e ingiustificata», conclude la nota.

Ore 15.30 - Le guardie di frontiera ucraine hanno rafforzato le misure di sicurezza al confine ucraino con la Bielorussia, a quello tra Ucraina e Moldavia e nell'area della Transnistria. Lo ha annunciato in un briefing al Media Center Ucraina il portavoce del servizio di guardia di frontiera di Stato Andriy Demchenko, riporta Unian. «Al confine con la Moldavia nell'area con la Transnistria e al confine con la Bielorussia, le misure di sicurezza sono state rafforzate per prevenire l'escalation in queste aree. Sono con noi le forze armate, altre componenti delle forze di sicurezza e di difesa e siamo pronti per l'azione se i nemici cercheranno di invadere queste aree», ha aggiunto Demchenko.

Ore 14.50 - «Quello che sta accadendo in Ucraina è una tragedia, ma la Russia non aveva scelta». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass, a margine della visita al Cosmodromo di Vostochny insieme all'omologo bielorusso Alexander Lukashenko. «Gli ucraini hanno spinto i negoziati in un vicolo cieco. Sono loro che hanno creato difficoltà a portarli a un livello accettabile e l'operazione andrà avanti finché non ci saranno negoziati accettabili», ha aggiunto lo zar.

Ore 13.45 - Quasi tutti i componenti di una famiglia sono stati uccisi nella propria auto dai soldati russi mentre cercavano di fuggire da un villaggio occupato vicino a Kiev. L'episodio, accaduto a metà marzo, è stato denunciato ora dopo il ritrovamento dell'auto e dei corpi dal capo della polizia regionale di Kiev Andriy Nebitov, che su Facebook pubblica le immagini dell'auto crivellata di colpi e un video in cui si vedono anche dei cadaveri. «Gli occupanti hanno sparato a una famiglia con un BMP (un veicolo da combattimento corazzato, ndr.). Un bambino di 2 anni, un adolescente e 3 donne sono stati uccisi», scrive Nebitov.

Ore 13.40 - «La Bielorussia resterà sempre al fianco della Russia, in qualsiasi modo evolva la situazione». Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko che ha incontrato Vladimir Putin a Blagoveshchensk, nella Russia orientale. Minsk «è determinata a rafforzare l'unità con la Russia», ha aggiunto citato dalla Tass.

Ore 13.19 - «Borodyanka e tutti i suoi 22 villaggi sono stati quasi completamente distrutta dalla guerra. Dopo Mariupol, si tratta della città più danneggiata di tutta l'Ucraina. Questa città scomparirà se l'Europa non ci aiuterà con dei fondi per la ricostruzione». Così Halina Yerko, deputata ucraina e figlia del sindaco di Borodyanka.

Ore 13.04 - «Occorre compiere ogni sforzo per garantire che la risposta dell'Europa all'aggressione russa sia veramente forte e veramente consolidata». Lo ha detti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento al Parlamento lituano. «Non possiamo aspettare lo sviluppo del settimo o dell'ottavo o del nono, decimo, ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per prendere decisioni davvero potenti», ha detto Zelensky indicando tra l'altro: «Devono essere fissate scadenze specifiche per ciascuno stato dell'Ue al fine di abbandonare efficacemente o almeno limitare in modo significativo il consumo di gas, petrolio, eccetera».

Ore 13.01 - «Il popolo ucraino sta attraversando un momento drammatico e sopportando crimini atroci commessi dai soldati russi. Sono migliaia le donne e i bambini uccisi, e donne e bambini costituiscono anche il 90% degli 11 milioni di sfollati, 7 milioni in altre zone del Paese e 4,5 milioni all'estero». Questo il tragico quadro descritto dalla Commissaria per la parità di genere in Ucraina, Kateryna Levchenko, che ha parlato da remoto alla conferenza in corso alla Farnesina sull'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro nella prospettiva dell'empowerment femminile.

Ore 12.46 - Dal 24 febbraio, inizio del conflitto in Ucraina, a ieri 11 aprile l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha verificato e confermato «108 attacchi all'assistenza sanitaria» nel Paese, che hanno colpito «strutture sanitarie, personale, trasporti, forniture e magazzini. Almeno 73 persone sono morte e 51 sono rimaste ferite». Questo il bilancio aggiornato diffuso dall'Oms Europa oggi in una nota. «Continuiamo a condannare con la massima fermezza tutti gli attacchi all'assistenza sanitaria, che non solo privano le persone di servizi sanitari vitali, ma sono anche una violazione del diritto umanitario internazionale», ha ribadito il portavoce dell'Oms Europa, Bhanu Bhatnagar, da Lviv (Leopoli).

Ore 12.42 - I servizi speciali russi pianificano di effettuare attacchi terroristici sul territorio della Russia per iniettare nella popolazione un'isteria anti-ucraina. Lo riferisce Ukrinform, citando la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo cui «i servizi speciali russi stanno pianificando una serie di attacchi terroristici per far saltare in aria case, ospedali e scuole negli insediamenti russi». Secondo l'inttelligence di Kiev, la mancata attuazione del piano di mobilitazione in Russia costringe il regime di Putin a lanciare «scenari sporchi» per suscitare emotivamente la società russa e consolidarla ulteriormente contro gli ucraini. Per farlo, i russi pianificano attacchi con esplosivi nelle case russe o lanci di razzi per accusare le forze armate ucraine.

Ore 12.39 - «Se si discute seriamente del petrolio solo per il sesto pacchetto di sanzioni, il mondo non si rende conto a quale guerra si sta preparando la Russia. Se non c'è ancora una definizione chiara sul gas russo, allora non ci può essere certezza che l'Europa abbia una volontà comune per fermare i crimini militari russi per costringere la Russia alla pace». Lo ha detto il presidente Zelensky nel suo intervento al parlamento lituano, secondo quanto riportano i media ucraini.

Ore 12.20 - «Nelle aree occupate liberate dell'Ucraina il lavoro continua per registrare e indagare sui crimini di guerra commessi dalla Russia. Quasi ogni giorno vengono trovate nuove fosse comuni. Migliaia di vittime, centinaia di casi di brutali torture. Si trovano ancora cadaveri nei tombini e negli scantinati. Corpi legati e mutilati. Centinaia di orfani, almeno centinaia di bambini, sono stati denunciati centinaia di stupri, tra cui ragazze minorenni e bambini molto piccoli e persino neonati». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Parlamento lituano, secondo quanto riporta Ukrinform.

Ore 12.07 - «Ci sono regioni sotto pressione, come Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Campania». Così il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, fa il punto sulla accoglienza profughi a margine del Comitato di coordinamento della Regione Piemonte per l'emergenza profughi. «Ovviamente, se non si riusciranno più a gestire questi numeri, si proporranno degli spostamenti - aggiunge - Siamo sempre attenti alle richiesta di queste persone che già fuggono dalla guerra, ma potrebbe accadere in futuro che si dia loro prospettive territoriali diverse».

Ore 11.27 - «La Russia non si chiuderà, è impossibile isolarla» . Lo ha detto il russo presidente Vladimir Putin durante l'incontro con i lavoratori dell'industria spaziale allo spazioporto di Vostochny, ripreso dalla Tass. Putin afferma che Russia «è pronta a cooperare con tutti i partner che lo desidera» e «non ha intenzione di chiudersi». «Non abbiamo intenzione di chiudererci - assicura - nel mondo moderno, è totalmente impossibile isolare rigorosamente qualcuno e completamente impossibile isolare un Paese così grande come la Russia. Quindi lavorare con i partner che vogliono interagire».

Putin non ha dubbi sul fatto che il «nobile» obiettivo di proteggere il Donbass verrà raggiunto. «Questo è quello che accadrà. Non ci sono dubbi. Gli obiettivi sono perfettamente chiari e sono nobili», ha sottolineato Putin parlando ai lavoratori dell'industria spaziale al Cosmodromo di Vostochny. «Il principale obiettivo è aiutare le persone nel Donbass, che noi abbiamo riconosciuto, e lo dovevamo fare perché le autorità di Kiev, incoraggiate dall'Occidente, si rifiutavano di attuare gli accordi di Minsk per una risoluzione pacifica dei problemi del Donbass», ha aggiunto. «La Russia aumenterà notevolmente il potenziale quantitativo e qualitativo» della sua dotazione «di satelliti», pseogue Putin. «Nell'ambito del programma Sfera - aggiunge - intendiamo ampliare notevolmente il potenziale quantitativo e qualitativo della nostra» dotazione «satellitare». E «questi passi devono essere fatti per introdurre ulteriormente i servizi digitali in tutti i settori dell'economia, della governance statale, dell'istruzione, della sanità e della vita quotidiana delle persone». «La Russia continuerà a realizzare i suoi piani nel campo dell'esplorazione spaziale, compreso il lavoro su una nave spaziale di prossima generazione. Siamo guidati dal desiderio dei nostri antenati di andare avanti a prescindere da qualsiasi difficoltà e dai tentativi esterni di ostacolare il nostro progresso. Non c'è dubbio che saremo coerenti e insistenti nella realizzazione di tutti i nostri piani», ha aggiunto Putin. «Continueremo a lavorare su un'astronave di prossima generazione e sulle tecnologie dell'energia nucleare e spaziale, dove abbiamo chiaramente gettato ottime basi e abbiamo evidenti vantaggi», ha affermato.

Ore 11.20 - A Mariupol potrebbero essere state usate «munizioni al fosforo». Lo ha detto la vice ministra della difesa ucraina Hanna Malyar, secondo quanto riportano i media internazionali, spiegando che i dati preliminari suggeriscono che si tratti di armi al fosforo, ma precisando che però le verifiche sono ancora in corso. «C'è una teoria secondo cui potrebbero essere munizioni al fosforo», ha detto Malyar in un'intervista televisiva. «Più tardi seguiranno informazioni ufficiali», ha aggiunto.

Ore 10.53 - «L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha registrato 1.842 morti e 2.493 feriti tra i civili in Ucraina, per un totale di 4.335 vittime». Lo afferma il rapporto quotidiano dell'OHCHR, ripreso da Ukrinform. Tra le vittime ci sarebbero «474 uomini, 301 donne, 28 ragazze e 50 ragazzi, oltre a 70 bambini e 919 adulti di cui non si conosce il sesso». E sarebbero «rimasti feriti 287 uomini, 216 donne, 49 ragazze e 50 ragazzi, oltre a 134 bambini e 1.757 adulti, il cui sesso è ancora sconosciuto». La maggior parte dei decessi e dei feriti sarebbero stati «causati dall'uso di esplosivi», inclusi «bombardamenti di artiglieria pesante e lanciarazzi multipli, missili e attacchi aerei». L'OHCHR «ritiene che le cifre effettive siano molto più alte, poiché le informazioni provenienti da alcuni luoghi di intensi combattimenti sono in ritardo e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma. Ciò vale, ad esempio, per Mariupol e Volnovakha (Oblast' di Donetsk), Izyum (Oblast' di Kharkiv), Severodonetsk e Rubizhne (Oblast' di Luhansk) e Trostyanets (Oblast' di Sumy) »dove sono state segnalate numerose vittime civili«

Ore 10.10 - «Nella regione di Mykolaiv alcuni soldati russi in abiti civili, a bordo di tre auto, hanno cercato di infiltrarsi tra le posizione ucraine utilizzando i corridoi umanitari». Lo riporta il bollettino ufficiale del Comando operativo meridionale dell'Esercito Ucraino a Mykolaiv, nel sud del Paese. «Gli uomini sotto copertura sono arrivati fino alle nostre posizioni ma sono stati individuati, cinque di loro sono stati neutralizzati», spiegano i militari di Kiev. Sulla città di Mykolaiv oggi sono arrivati altri due attacchi missilistici proveniente dalla regione di Kherson, sotto occupazione russa, dalla città di Nova Kahkovka.

Ore 9.58 - Londra sta lavorando per verificare se le forze russe abbiano davvero usate armi chimiche in Ucraina. Lo ha detto il viceministro della difesa e responsabile del portafogli delle Forze Armate, James Heappey intervistato da Bbc. Haeppey ha spiegato che le informazioni sull'uso di queste munizioni sulla città assediata di Mariupol sono circolati sui social media ucraina, ma né l'intelligence della difesa britannica, né la loro controparte a Kiev è stata in grado di verificare queste affermazioni. Heappey ha spiegato che la Gran Bretagna sta «lavorando con urgenza» per capire se sono state usate armi chimiche. Se ci fosse la prova che sono state usate tali armi, allora - ha detto Heappey - «tutte le opzioni sono sul tavolo» in termini di risposta internazionale. «Verificare è chiaramente molto importante», ha aggiunto: «Se fossero state usate armi chimiche si tratterebbe di un momento molto importante per il nostro primo ministro e gli altri capi di governo del mondo». «Il presidente Putin deve essere consapevole che l'uso di armi chimiche è inaccettabile», ha aggiunto. Già la ministra degli esteri britannica, Liz Truss, nella serata di ieri aveva avvertito su Twitter che «qualunque uso di tali armi costituirebbe una dura escalation nel conflitto» e in quel caso Putin e il suo regime dovranno fornire spiegazioni.

Ore 9.50 - E' stata distrutta la sede della Caritas Ucraina di Mariupol e ci sono vittime. A dare la notizia è stata la Caritas Ucraina su Twitter e, raggiunta ieri sera dal Sir - l'agenzia dei vescovi italiani -, la presidente dell'organizzazione Tetiana Stawnychy ha confermato l'informazione. L'edificio è stato colpito da un carro armato russo. In quel momento, c'erano persone che si nascondevano nel centro dai bombardamenti e cercavano un posto sicuro. Sette persone sono morte, tra cui due dello staff. «E' una tragedia per tutti noi», dice Tetiana Stawnychy, «specialmente per la nostra comunità Caritas di Mariupol. Non abbiamo altre informazioni al momento e non è possibile recarsi sul posto». Il centro - racconta la presidente Caritas - in realtà non stava lavorando. La città è sotto bombardamento e le persone avevano trovato lì un rifugio.

Ore 9.40 - Sono 19.600 i militari morti in combattimento dall'inizio della guerra in Ucraina. A dichiararlo su Facebook è stato l'esercito di Kiev: secondo lo stato maggiore, le forze armate ucraine hanno inoltre distrutto 157 aerei russi, 732 tank, 1946 mezzi blindati. La stessa fonte parla di 140 elicotteri distrutti, sette imbarcazioni, 76 cisterne di combustibile e 124 droni.

Ore 9.13 - Vladimir Putin è arrivato a Blagoveshchensk, dove terrà colloqui con il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko. Lo riporta il sito dell'agenzia russa Ria Novosti. «Si prevede che prima dell'incontro bilaterale, i capi di Stato esamineranno la costruzione del cosmodromo di Vostochny e delle infrastrutture da un elicottero, quindi parleranno con i lavoratori e assegneranno i piloti-cosmonauti». Putin e Lukashenko discuteranno anche delle «misure per contrastare le sanzioni occidentali» per la guerra in Ucraina e dello «sviluppo della cooperazione bilaterale». Dopo l'incontro è prevista una conferenza stampa congiunta dei due leader. Il presidente russo parlerà anche con il governatore della regione dell'Amur Vasily Orlov e il capo del Roskosmos, l'agenzia spaziale russa, Dmitry Rogozin. Anche Lukashenko è già arrivato a Blagoveshchensk. Oltre «alla visita a Vostochny e ai negoziati con Putin, è previsto un incontro a Vladivostok con il governatore del Primorsky Krai, Oleg Kozhemyako». E «l'argomento principale dei colloqui - riferisce sempre 'Ria Novostì - sarà la cooperazione della Bielorussia con questa regione. Si prevede che Lukashenko visiterà anche l'isola di Russky e discuterà della fornitura di pesce al mercato bielorusso».

Ore 9.04 - Anche Nokia lascia il mercato russo. La multinazionale finlandese, attraverso una nota, ha annunciato di aver preso la decisione in quanto «la priorità per l'azienda continua ad essere la sicurezza e il benessere dei propri dipendenti». Come si legge nel comunicato ufficiale, il gruppo ricorda come «sia stato chiaro che, fin dai primi giorni dell'invasione dell'Ucraina, non sarebbe stato possibile continuare con la presenza in Russia. Nelle ultime settimane - spiega Nokia - abbiamo sospeso le consegne nel Paese, interrotte le nuove attività e spostate quelle poche di ricerca e sviluppo sul territorio fuori dai confini russi».

Ore 8.55 - Le autorità ucraine hanno annunciato che è stata concordata l'apertura per oggi di un totale di nove corridoi umanitari attraverso i quali verrà garantita l'evacuazione dei civili in varie parti del paese. Il vicepremier ucraino, Irina Vereshchuk, ha spiegato in dettaglio su Telegram che i civili potranno viaggiare a Zaporizhia da Mariupol - con il proprio mezzo di trasporto- e anche da Berdiansk, Tokmak ed Energodar. Sarà possibile inoltre raggiungere Bakhmut in provenienza da Severodonetsk, Lisichansk, Popasna, Hirske e Rubizhne.

Ore 8.54 - I russi hanno fatto cadere un drone contenente sostanze tossiche sulla città di Mariupol, nel sud dell'Ucraina. Lo ha detto la parlamentare ucraina e capo del comitato parlamentare sull'integrazione dell'Ucraina Ivanna Klympush, secondo quanto riporta il Guardian, spiegando che «molto probabilmente» le sostanze sconosciute erano armi chimiche.

Ore 8.50 - «Circa 4,8 milioni dei 7,5 milioni di bambini ucraini sono stati sfollati dall'inizio della guerra». A lanciare l'allarme è l'Unicef ripreso dai media internazionali

Ore 8.14 - Nelle prossime due o tre settimane gli scontri aumenteranno di intensità nella parte orientale dell'Ucraina, regione dove la Russia continua al momento a concentrare i propri sforzi. A confermarlo è il ministero della Difesa britannico citando l'ultimo rapporto dell'intelligence del paese. Nel documento si parla di attacchi russi vicino Donetsk e Luhansk, e di ulteriori scontri intorno alle città di Kherson e Mykolaiv. I russi stanno inoltre premendo in direzione di Kramatorsk. Il ministero della Difesa fa infine presente che le forze russe continuano a spostarsi attraverso la Bielorussia nel quadro del loro ridispiegamento nella parte orientale dell'Ucraina.

Ore 7.56 - «Il nemico proverà probabilmente a prendere il controllo della città di Mariupol, catturare Popasna e lanciare un'offensiva in direzione di Kurakhove per raggiungere i confini amministrativi della regione di Donetsk». Lo annuncia lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, ripreso da Ukrinform, che parla anche di «segnali di rafforzamento del sistema di difesa aerea nelle aree di Melitopol e Ilovaisk».

Ore 7.40 - Sono almeno 5.800 i casi di crimini di guerra russi su cui sta indagando l'ufficio del procuratore generale di Kiev. Lo ha rivelato alla Cnn la stessa procuratrice, Iryna Venediktova, secondo cui al momento sono stati individuati circa 500 sospetti: «Vogliamo perseguire questi criminali di guerra nei tribunali ucraini».

Ore 7.29 - Oltre 10mila civili sono morti nella città portuale ucraina di Mariupol. Lo ha detto il sindaco della città Vadym Boychenko all'Associated Press, secondo quanto riportano i media internazionali. Secondo il primo cittadino il bilancio delle vittime potrebbe arrivare a superare i 20mila, in una città da settimane sotto attacco e dove lo scarseggiare di cibo e forniture ha lasciato molti corpi sulle strade. Boychenko ha anche accusato le forze russe di aver bloccato per settimane i convogli umanitari che cercavano di entrare in città.

Ore 7.18 - Volodymyr Zelensky torna a chiedere l'invio di armi, tanto più necessarie per liberare Mariupol dall'assedio russo, sottolineando la responsabilità nella morte di migliaia di civili ucraini di chi le tiene nei propri arsenali. In un video diffuso nella notte, il presidente ucraino ha detto: «Se avessimo caccia e veicoli blindati pesanti a sufficienza, l'artiglieria necessaria, ce la potremmo fare. Sono sicuro che avremo quasi tutto quello che ci serve. Ma non si perde solo tempo, si perdono anche le vite degli ucraini, vite che non torneranno più indietro». Quindi la stoccata: «C'è anche la responsabilità di continua a tenere le armi di cui l'Ucraina ha bisogno negli arsenali. Una responsabilità che resterà per sempre nella storia».

Ore 7.05 - Nel distretto di frontiera di Shebekinsky tra Russia e Ucraina, nella regione Belgorod, il binario ferroviario è stato danneggiato. Lo ha comunicato il governatore locale, come riporta la Tass. Restano da chiarire le cause. Secondo fonti ucraine si tratta di un attentato per impedire l'accesso sul territorio di truppe e mezzi russi.

Ore 6.32 - «Il nemico sta cercando di completare il raggruppamento e il trasferimento delle truppe nelle aree di concentrazione delle regioni di Belgorod e Voronezh nella Federazione Russa, nonché il trasferimento delle forze aeree e spaziali negli aeroporti nelle immediate vicinanze dei confini orientali dell'Ucraina». Lo scrive lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel report quotidiano. «Nella direzione di Slobozhansky - prosegue - le truppe nemiche continuano a bloccare parzialmente la città di Kharkiv». Combattimenti si segnalano nell'area della città di Izyum e nelle direzioni di Donetsk e Tavriya. «Vi sono segnali di rafforzamento del sistema di difesa aerea - si conclude il report - nelle aree di Melitopol e Ilovaisk. E' probabile che in futuro il nemico cercherà di prendere il controllo della città di Mariupol, catturare Popasna e condurre un'offensiva in direzione di Kurakhove per raggiungere i confini amministrativi della regione di Donetsk».

Ore 6.07 - L'India deve prendere le proprie decisioni su come affrontare «l'invasione della Russia in Ucraina ed è importante che tutti i paesi facciano pressione su Putin per porre fine al la guerra». Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri indiano S Jaishankar a Washington dopo l'incontro virtuale tra il presidente americano Joe Biden e il premier indiano Narendra Modi. L'India ha continuato ad acquistare petrolio dalla Russia e si è sempre astenuta nei voti contro Mosca all'Onu. «La guerra della Russia contro l'Ucraina è un attacco al popolo ucraino. E' anche un attacco a quell'ordine basato su regole a cui aderiamo e che difendiamo». Gli Stati Uniti, ha dichiarato Blinken, «continueranno ad aumentare il loro sostegno al governo e al popolo ucraino e inviteranno le altre nazioni a fare lo stesso, così come chiediamo a tutte le nazioni di condannare le azioni sempre più brutali di Mosca». Il segretario di stato americano ha anche sottolineato che l'invasione dell'Ucraina «è in netto contrasto con la visione che gli Usa e l' India condividono di un Indo-Pacifico libero e aperto».

Ore 5.49 - Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha commentato in una nota le notizie diffuse sui social media che a Mariupol i russi hanno usato armi chimiche. «Non siamo in grado di confermare queste notizie», ha detto Kirby precisando che il dipartimento della Difesa americano continua a monitorare la situazione da vicino«. Queste notizie, ha detto il portavoce del Pentagono, «sono molto preoccupanti e riflettono i timori che abbiamo da tempo sul rischio che la Russia possa usare gas lacrimogeni mescolati ad agenti chimici».

Donbass, la grande fuga alla stazione di Slovjansk: «Se restiamo siamo morti»

Ucraina, torture e distruzioni: lo scempio delle chiese. Almeno 59 luoghi di culto bombardati

Ore 5.10 - Nuove misure del governo giapponese per restringere l'accesso agli asset economici di selezionati cittadini russi nel Paese del Sol Levante, in risposta all'invasione dell'Ucraina voluta da Mosca. Lo ha deciso l'esecutivo a Tokyo in una riunione ministeriale, decretando il congelamento di 398 entità collegate a individui di nazionalità russa, che includono anche le figlie del presidente Vladimir Putin e la moglie del ministro degli Esteri Sergey Lavrov. Dall'inizio del conflitto in Ucraina il Giappone si è schierato con i Paesi del G7 a supporto di Kiev e lo scorso venerdì ha annunciato di voler ridurre progressivamente la dipendenza dal gas russo, puntando alla graduale eliminazione delle forniture di carbone da Mosca.

Ore 4.48 - «Le truppe russe hanno lasciato mine ovunque. Nelle case, nelle strade, nelle auto, nelle porte. Hanno fatto di tutto per rendere il più pericoloso possibile il ritorno in queste aree. Hanno fatto di tutto per uccidere o mutilare il maggior numero possibile della nostra gente quando sono stati costretti a ritirarsi dalla nostra terra». Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio - come riporta il Guardian -, parlando di «centinaia di migliaia di oggetti pericolosi, mine e proiettili inesplosi» trovati nelle regioni del nord del paese.