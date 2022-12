Guerra Ucraina, Zelensky atteso negli Usa: andrà alla Casa Bianca. Biden conferma: «Un segnale a Putin e al mondo»

Aggiornamenti in evidenza

Guerra in Ucraina, le notizie in diretta di oggi. Zelensky sarà oggi negli Stati Uniti e farà visita alla Casa Bianca e al Congresso Usa. Intanto proprio da Washington arriva il nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev da 1,8 miliardi di dollari: tra questi dovrebbero esserci batterie di missili Patriot e bombe di precisione per i caccia ucraini.