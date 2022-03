Lunedì 14 Marzo 2022, 12:45 - Ultimo aggiornamento: 13:09

È nascosto in un bunker Ramzan Kadyrov, il leader ceceno fedelissimo di Vladimir Putin. Secondo il ministro degli Interni ucrainO Anton Gerashchenko in questo momento si trova a Ivankov, nel distretto di Kiev. A riportare la notizia è l'agenzia Unian. Kadyrov è in Ucraina per combattere al fianco delle forze russe. In un video postato sui Telegram, il leader ceceno si mostra in mimetica insieme ad altri soldati attorno a un tavolo per definire piani di guerra. «L'altro giorno eravamo a circa 20 chilometri da voi nazisti, ora siamo ancora più vicino», ha affermato esortando le forze ucraine ad arrendersi o «vi finiremo».

Chi è Ramzan Kadyrov

Kadyrov è accusato dalle Ong internazionali di gravi violazioni dei diritti umani nella repubblica del Caucaso, governa la Repubblica cecena russa con il pugno di ferro ed è un ex ribelle diventato alleato del Cremlino con una forza paramilitare al suo comando. All'inizio dell'offensiva russa, sui social network sono circolate immagini che mostrano una piazza della capitale cecena, Grozny, piena di soldati che affermavano di essere diretti in Ucraina.

La taglia sulla sua testa

L'ex parlamentare ucraino Yevhen Rybchynsky ha promesso una casa con un appezzamento di terreno vicino a Kiev a chi riesca a uccidere Ramzan Kadyrov, che ha annunciato di essere arrivato in Ucraina per combattere al fianco delle forze russe. Lo ha postato su Facebook, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ucraina Unian. «Se Kadyrov è davvero vicino a Kiev, allora ogni combattente delle forze armate e della difesa terroristica deve porsi l'obiettivo di distruggere questa vergogna del popolo ceceno e dell'alleato di Huila. Prometto che la testa di Kadyrov è una casa di 40 acri vicino a Kiev!, ha scritto Rybchynsky.