Guerra in Ucraina, dallo stop al petrolio russo alle sanzioni: la strategia dei leader del G7

Gli aiuti all'Ucraina, le sanzioni contro Mosca e la corsa per l'indipendenza dal gas russo: è la guerra, inevitabilmente, a dominare l'agenda dei leader dei Paesi del G7. L'andamento della conflitto sul campo, le azioni per sostenere l'Ucraina, compreso l'invio di armi, l'inasprimento delle sanzioni sono i temi principali sul tavolo, insieme alle ripercussioni dell'invasione russa sull'economia e sugli approvvigionamenti energetici ma anche del grano, che rischiano di innescare una crisi alimentare nei paesi più poveri dell'Africa e del Medio Oriente. Ma sul tavolo ci sono anche altre questioni globali come l'onda lunga della pandemia e la questione climatica, oltre ai rapporti con la Cina.

G7, la strategia

Tra i temi anche il coordinamento con gli alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all'aggressione della Russia. Dal G7 una dura e ferma condanna dell"operazione speciale" di Putin e un apprezzamento generale della figura di Volodymyr Zelensky, leader sempre carismatico che guida la resistenza con coraggio e passione democratica. A questo proposito, l'Ucraina ha sottolineato che fa affidamento sui suoi partner internazionali, in particolare porpiro sui membri del G7, nel fornire l'assistenza necessaria nel campo delle capacità di difesa, nonché al fine di garantire una ripresa rapida ed efficace dell'economia ucraina e di assicurare la sua sicurezza economica ed energetica. E l'appoggio dei leader è stato unanime. Dalla riunione è venuta fuori un'agenda di ampio respiro sulle diverse strategie da adottare per far fronte al conflitto. Ecco i punti più rilevanti

1. «In primo luogo, ci impegniamo a eliminare gradualmente la nostra dipendenza dall'energia russa, anche eliminando gradualmente o vietando l'importazione di petrolio russo. Ci assicureremo di farlo in modo tempestivo e ordinato e in modi che diano al mondo il tempo necessario per assicurarsi forniture alternative. Nel farlo, lavoreremo insieme e con i nostri partner per garantire forniture energetiche globali stabili e sostenibili e prezzi accessibili per i consumatori, anche accelerando la riduzione della nostra dipendenza globale dai combustibili fossili e la nostra transizione verso l'energia pulita in conformità con i nostri obiettivi climatici» .

2. «In secondo luogo, adotteremo misure per vietare o altrimenti impedire la fornitura di servizi chiave da cui dipende la Russia. Ciò rafforzerà l'isolamento della Russia in tutti i settori della sua economia».

3. «Terzo, continueremo ad agire contro le banche russe collegate all'economia globale e sistematicamente critiche per il sistema finanziario russo. Abbiamo già gravemente compromesso la capacità della Russia di finanziare la sua guerra di aggressione prendendo di mira la sua Banca centrale e le sue maggiori istituzioni finanziarie.

4 «In quarto luogo, continueremo i nostri sforzi per respingere i tentativi del regime russo di diffondere la sua propaganda. Società private rispettabili non dovrebbero fornire entrate al regime russo o alle sue affiliate che alimentano la macchina da guerra russa».

5. «Quinto, continueremo ed eleveremo la nostra campagna contro le élite finanziarie ei membri della famiglia, che sostengono il presidente Putin nel suo sforzo bellico e dilapidano le risorse del popolo russo».