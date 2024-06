Venerdì 14 Giugno 2024, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 12:21

Con la propria flotta flagellata nel corso dei mesi dai continui attacchi dei droni marini ucraini, Mosca prova a correre ai ripari. L’esercito russo sta infatti sviluppando un nuovo drone navale – secondo quanto riferito dall’agenzia in lingua russa Rtvi che cita un rapporto della Difesa -, capace di trasportare fino a 250 chili di esplosivo. I nuovi droni kamikaze saranno dotati di navigazione satellitare e di un sistema di navigazione inerziale: raddoppiare i sistemi di navigazione aumenta la precisione e riduce i possibili problemi causati da inceppamenti. La Russia starebbe inoltre sviluppando sistemi di imaging termico per la flotta del Mar Nero per respingere gli attacchi notturni dei droni navali di Kiev.

Secondo l’agenzia è stato l’ex ministro della Difesa, Sergei Shoigu, a dare il via libera al progetto che inevitabilmente ha subito un rallentamento dopo la rimozione dello stesso Shoigu da parte di Vladimir Putin. Ora le aziende produttrici starebbero aspettando l'approvazione del progetto da parte del nuovo titolare della Difesa, Andrey Belousov. La notizia è stata avvalorata dalla diffusione di un video su Telegram che mostra un test del drone esplosivo ma l’autenticità del filmato è ancora tutta da verificare.

La contromossa

Nella guerra che da oltre due anni ormai si combatte sul suolo ucraino i droni - di aria, di terra e d’acqua – hanno avuto un ruolo di primo piano. Al punto che sia Kiev che Mosca hanno moltiplicato gli investimenti per lo sviluppo e la progettazione di veicoli senza pilota sempre più efficaci e letali. I droni kamikaze Magura V5, fiore all’occhiello dell’intelligence ucraina, hanno “firmato” gli affondamenti della nave missilistica Ivanovets, della nave da sbarco Caesar Kunikov, di una corvetta Tarantul III e di una motovedetta ad alta velocità. Questo solo negli utlimi mesi: ma se si allarga l’analisi all’inizio dell’invasione russa, Mosca ha perso sotto i colpi dei droni ucraini anche l’incrociatore Moskva, un sottomarino Kilo e un numero imprecisato di battelli e di navi da sbarco che si traduce in una perdita di circa 25 mila tonnellate di dislocamento per mano di un Paese che di fatto non ha una Marina vera e propria. Ma l’Ucraina, oltre ai Magura, sta facendo un largo uso anche dei Sea Baby, appositamente modificati ed equipaggiati con lanciarazzi multipli Grad di epoca sovietica, in grado di aumentare i danni ad ogni attacco.