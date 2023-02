Guerra Ucraina, il premier inglese Sunak riceve Zelensky: «​Addestreremo anche i piloti di jet, in arrivo missili a lunga gittata»

Guerra in Ucraina. La giornata in diretta. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è in viaggio per la Gran Bretagna, dove visiterà le truppe che vengono addestrate nel paese ed incontrerà il premier Rishi Sunak a Downing Street. Per Zelensky è la prima visita nel Regno Unito dall'inizio dell'invasione. Il presidente ucraino terrà un discorso ai Comuni, quindi proseguirà per Bruxelles.