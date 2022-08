Zaporizhzhia, Kiev: «Mosca stacca la centrale dalla rete». I filorussi: «Collegamento parzialmente ripristinato»

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in Ucraina, ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito che «l'Italia non abbandonerà il popolo ucraino». Di Maio ha aggiunto che è fondamentale ricercare la via diplomatica «per ritrovare la pace e difendere la democrazia». Intanto, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per aumentare gli effettivi delle forze armate di 137.000 unità per arrivare a 1.150.628, una crescita del 10%. Rimane invece invariato il numero dei civili che lavorano per le forze armate, pari a 889.130. Lo riferisce l'agenzia Interfax. Il decreto entrerà in vigore dal primo gennaio 2023. Fino ad oggi il numero degli effettivi militari era di 1.013.628, stabilito con un decreto del novembre 2017.

Mise, Giorgetti firma decreti su rafforzamento contratti sviluppo

Guerra Ucraina, la diretta

Kiev: russi scollegano centrale nucleare di Zaporizhzhia

La Russia ha scollegato la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete elettrica nazionale ucraina. Lo annuncia l'agenzia ucraina Unian citando l'operatore Energoatom. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, è «totalmente scollegata» dalla rete dopo i danni alle linee di comunicazione, ha annunciato giovedì l'operatore ucraino Energoatom. «I due reattori dell'impianto sono stati disconnessi dalla rete. Di conseguenza, le azioni degli invasori hanno causato per la prima volta nella sua storia la disconnessione completa della centrale nucleare dalla rete elettrica», ha affermato il gruppo di Stato Energoatom su Telegram.

I filorussi: parziale ricollegamento. La centrale di Zaporizhzhia è stata riconnessa alla rete elettrica dopo un'interruzione dovuta a pesanti bombardamenti ucraini, secondo le autorità municipali di Energodar, dove ha sede l'impianto, controllato dai russi. Nella centrale sono stati attivati i sistemi di sicurezza, aggiunge il servizio stampa della municipalità, citato da Interfax. La stessa fonte ha denunciato «massicci bombardamenti ucraini dalla notte scorsa» che hanno provocato incendi di vegetazione e quindi un corto circuito che ha lasciato senza elettricità per diverse ore gran parte delle regioni sotto controllo russo nelle province di Zaporizhzhia e Kherson.

Ucraina, Di Maio incontra Zelensky a Kiev: «L'Italia non vi abbandona»

Di Maio in Ucraina

In un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi in visita a Kiev e Irpin, scrive: «Morte e crudeltà. Città distrutte, rase al suolo: questa è la verità. La guerra è vera, guardate queste immagini. Chi minimizza è complice del massacro». «Il nostro sostegno al popolo di Kiev, a questa »resistenza europea«, continua - assicura - Ed oggi sono qui in Ucraina per portare il sostegno del nostro Paese. Bisogna fermare immediatamente questa atroce guerra, dobbiamo ricercare con tutte le forze la pace».

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il uso omologo Dmytro Kuleba. Nel corso della visita in Ucraina il titolare della Franesina si è recato anche a Irpin. Qui Di Maio ha dichiarato: «Noi non potevamo che aiutare e sostenere questo popolo, che fornirgli tutto l'aiuto possibile per difendersi dall'invasore. Gli ucraini non stanno difendendo solo se stessi ma stanno difendendo la liberà di tutta l'Europa e noi dobbiamo scegliere da che parte stare. Come governo italiano, abbiamo scelto di stare dalla parte del popolo ucraino. Nel difendere l'Europa, non possiamo che incoraggiarli a continuare».

«Da parte nostra - ha proseguito il titolare della Farnesina - continueremo a dare la massima vicinanza al popolo ucraino e al governo ucraino. Lo faremo con le visite ma lo dobbiamo fare anche con i fatti: siamo stati uno dei Paesi che ha dato più aiuti alla resistenza ucraina, abbiamo dato un aiuto finanziario e umanitario importante e dobbiamo fare ancora di più».

Dnipro, attacco missilistico russo su una stazione ferroviaria. Zelensky: «Ventidue morti e 50 feriti»

Dnipro, 25 morti nell'attacco alla stazione ferroviaria

È salito a 25 morti il bilancio dell'attacco alla stazione ferroviaria di Chaplyne, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk: lo afferma il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Kirill Tymoshenko, ripreso da Novaya Gazeta Europa.

Ucraina, esplosioni a Kiev

La guerra torna a Kiev. Esplosioni sono state udite nella notte nella regione della Capitale ucraina: lo ha reso noto il governatore, Oleksiy Kuleba, secondo quanto riporta il Kiev Independent. Le esplosioni, ha aggiunto, provenivano dal distretto di Vyshhorodskyi, alle porte della Capitale. I servizi di emergenza sono al lavoro sul posto. Non si hanno per il momento notizie di eventuali feriti o vittime.

Kuleba ha affermato che sono stati registrati «due lanci» di missili russi. Finora, ha aggiunto il governatore, non sono state registrate vittime o danni agli edifici residenziali o alle infrastrutture. Le forze armate ucraine hanno dichiarato in precedenza che sono state udite «diverse» esplosioni intorno alle 3 di questa mattina e hanno sollecitato i residenti a cercare immediatamente un riparo.

«Mosca vuole scollegare Zaporizhia dalla rete ucraina»

La Russia ha messo a punto un piano dettagliato per scollegare dalla rete elettrica ucraina la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, rischiando così un guasto catastrofico ai sistemi di raffreddamento: lo ha detto in un'intervista al Guardian il presidente dell'agenzia atomica ucraina Energoatom, Petro Kotin. I leader mondiali, ricorda il giornale, hanno chiesto che il sito venga smilitarizzato dopo la pubblicazione di filmati di veicoli dell'esercito russo all'interno dell'impianto e in precedenza avevano avvertito Mosca di non disconnetterlo dalla rete ucraina per collegarlo a quella russa. Kotin, tuttavia, ha detto che gli ingegneri russi avevano già elaborato un piano di commutazione da attuare in caso di emergenza legato alla guerra. «Hanno presentato (il piano) ai dipendenti dell'impianto e loro lo hanno presentato a noi. Il prerequisito per questo piano era il grave danneggiamento di tutte le linee che collegano la centrale nucleare di Zaporizhzhia al sistema ucraino», ha proseguito Kotin spiegando di temere che le forze russe adesso stanno prendendo di mira queste connessioni per trasformare lo scenario di emergenza in realtà.