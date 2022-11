Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Il Cremlino: Kherson rimane un territorio russo. Attacco su palazzo a Mykolaiv: quattro morti

Aggiornamenti in evidenza

Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Gli Stati Uniti acquisteranno centomila proiettili di artiglieria dalla Corea del Sud per fornirli all'Ucraina. Lo hanno rivelato funzionari americani al Wall Street Journal. Se confermato, si tratterebbe di un fatto senza precedenti, segno della difficoltà anche di Washington di reperire armi per sostenere Kiev nella guerra contro la Russia. Ma Seul precisa: la vendita è destinata agli Usa e non alle truppe ucraine.

Intanto l'Ucraina riconquista 12 villaggi a Kherson dopo che l'esercito russo ha annunciato il ritiro dalla regione, e libera Mykolaiv dalla truppe russe. Kiev procede però con cautela: la Russia sta minando Kherson per trasformarla in una "città di morte", avverte il consigliere di Zelensky. Duro il presidente ucraino: qualsiasi tentativo delle forze russe di far saltare in aria la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, inondando il territorio ucraino e prosciugando la centrale nucleare di Zaporizhzhia, significherà che Mosca sta «dichiarando guerra al mondo intero».