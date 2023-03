Guerra Ucraina, Mosca: «Occidente porta mondo all'Armageddon». Bakhmut, frenata russa. E Zelensky arriva al fronte

Guerra Ucraina in diretta. Nella tre giorni di visita di Xi a Mosca di fatto è tramontata la pax cinese, accolta tiepidamente dalla Russia e respinta dall'Occidente come un pretesto per ratificare con il cessate il fuoco la conquista illegale di territori ucraini. Occidente al quale lo Zar dice: «Giocate col fuoco». A fotografare la realtà sul campo, che sta girando forse a favore degli ucraini, sono l'intelligence britannica e il centro studi Institute for the Study of war con base a Washington. Sarebbe, ormai, di fatto concluso la battaglia per Bakhmut. Ieri, addirittura, Zelensky è voluto andare al fronte nel Donetsk, a pochi chilometri dal centro della cittadina contesa (i russi spingono da nord, est e sud, gli ucraini resistono al centro).