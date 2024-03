Ucraina debole, la Russia avanza: non si scavano più trincee e mancano fortificazioni

La situazione sul campo ha cominciato a cambiare quando le forze russe hanno ottenuto i primi, piccoli, successi nella città ucraina ucraina orientale di Avdiivka. Al momento, il Cremlino controlla circa un quinto del suolo dell’Ucraina, compresa la Crimea, annessa illegalmente nel 2014, e ampie zone del sud-est a Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, e nella regione di Kherson. Difficile non collegare il cambio attuale nei rapporti di forza con la Russia alla diminuzione delle munizioni ucraine e al calo degli aiuti occidentali.

Ucraina, mancano trincee e fortificazioni

In questo momento le difese ucraine sembrano più scarse rispetto a prima.

In un reportage il New York Times racconta di linee di trincea rade e rudimentali che sono rimaste a difendere l'area a ovest di Avdiivka. Queste linee di trincea mancano di molte delle fortificazioni aggiuntive che potrebbero aiutare a rallentare i carri armati russi e a difendere strade principali e terreni importanti. Nelle foto satellitari pubblicate dal quotidiano americano si capisce quanto sia sguarnita attualmente quell'area in stallo da ben nove mesi.

È stata una delle battaglie più sanguinose della guerra. Quando la Russia ha conquistato la città il 17 febbraio, il suo primo importante guadagno dal maggio scorso, l'esercito ucraino ha affermato di aver assicurato le linee difensive al di fuori della città. Ma le cose non starebbero così perché le truppe russe hanno catturato altri tre villaggi a ovest di Avdiivka nel giro di una settimana e ne stanno contestando almeno un altro.

Ad oggi le difese ucraine al di fuori di Avdiivka mostrano rudimentali fortificazioni di terra, spesso con una trincea di collegamento per le truppe di fanteria per raggiungere le posizioni di tiro più vicine al nemico, ma poco altro, scrive il NYT.

Ucraina, ora le difese russe sono più forti

Le fortificazioni russe all'esterno del villaggio meridionale di Verbove, che l'Ucraina ha tentato di riconquistare in autunno senza riuscirci, mostrano un quadro molto diverso. A differenza dei villaggi scarsamente fortificati che le forze russe stanno cercando di catturare fuori Avdiivka, Verbove ha un anello concentrico di fortificazioni. Inizia con una trincea abbastanza larga da intrappolare i carri armati e i veicoli corazzati che avanzano, seguita da una rete di ostacoli di cemento noti come denti di drago - anch'essi usati per fermare i veicoli - e, infine, da una vasta trincea per la fanteria.

Mentre Mosca ha iniziato a costruire linee difensive nel sud del Paese più di mezzo anno prima della controffensiva di Kiev, l'Ucraina sembra aver avviato i piani per le nuove fortificazioni solo tre mesi fa, quando i funzionari governativi hanno annunciato la creazione di un gruppo di lavoro per coordinare gli sforzi tra le autorità civili e militari.

Secondo i funzionari, la responsabilità della costruzione della prima linea di difesa spetterebbe alle unità militari di stanza nell'area, mentre le linee difensive successive sarebbero costruite dalle autorità civili, con l'aiuto di appaltatori privati. Denys Shmyhal, primo ministro ucraino, ha dichiarato che quest'anno sono stati stanziati circa 30 miliardi di grivne ucraine, circa 800 milioni di dollari, per le fortificazioni.

Le aree della regione orientale di Donetsk, dove si trova Avdiivka, «riceveranno la massima attenzione», ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky durante una visita vicino alla linea del fronte a fine novembre.

Ma Pasi Paroinen, analista del Black Bird Group citato dal NYT, ha notato che al di fuori di Avdiivka «si stanno preparando nuove posizioni, ma non costituiscono ancora una linea difensiva particolarmente formidabil» e non sono paragonabili in scala alle fortificazioni russe nel sud. Le autorità ucraine hanno dichiarato di non avere persone in grado di portare a termine i lavori di costruzione. A metà gennaio, i funzionari locali della regione occidentale di Ivano-Frankivsk hanno dichiarato di essere alla ricerca di 300 lavoratori disposti ad aiutare a costruire le fortificazioni nella regione di Donetsk, a più di 500 miglia a est.

Tra l'altro l'assenza di forti linee difensive al di fuori di Avdiivka è stata denunciata negli ultimi giorni da diversi giornalisti ucraini, in una rara dimostrazione di critica pubblica all'esercito.