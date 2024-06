Guerra ucraina, Usa: «Kiev può colpire jet di Mosca anche in spazio aereo russo»

Guerra Ucraina. Gli Stati Uniti non hanno imposto alcuna restrizione all'Ucraina per quanto riguarda la distruzione degli aerei russi, anche se questi non si trovano nello spazio aereo ucraino: lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con i media tenuto ieri. Rispondendo a una domanda al riguardo, Kirby ha affermato che «non c'è mai stata una restrizione all'abbattimento da parte degli ucraini di aerei ostili, anche se questi non si trovano necessariamente nello spazio aereo ucraino». Le forze ucraine, ha aggiunto, «possono abbattere gli aerei russi che rappresentano una minaccia imminente. E lo hanno fatto. Lo hanno fatto fin dall'inizio della guerra».

