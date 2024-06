Sabato 1 Giugno 2024, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 18:18

Adesso che molti alleati dell’Ucraina hanno dato il via libera ad utilizzare le armi fornite per colpire obiettivi in ​​Russia (solo in determinate condizioni) gli esperti affermano che la mossa aprirà la strada a nuovi obiettivi, ma potrebbe non essere la soluzione miracolosa che l’Ucraina spera. L’eliminazione delle restrizioni, secondo quanto riporta il sito Usa "Business Insider", aiuterà l’Ucraina a respingere gli attacchi russi, soprattutto ai suoi confini, ma arriva tardi, con l’Ucraina che deve far fronte a gravi carenze di munizioni e manodopera, hanno spiegato al sito analisti ed esperti di guerra. Per queste missioni, è probabile che all’Ucraina manchi anche il supporto dell’intelligence occidentale utile per individuare obiettivi di alto valore ben oltre la linea del fronte.

«È così tardi», ha dichiarato a Business Insider, Keir Giles, consulente senior del Programma Russia ed Eurasia di Chatham House. «Sono passati più di due anni da quando una decisione del genere avrebbe dovuto essere presa», ha detto, accusando i ritardi da parte degli Stati Uniti e la lentezza del processo decisionale. La capacità di colpire all’interno della Russia rafforzerebbe l’Ucraina, ma non è chiaro se modificherebbe radicalmente il corso della guerra, ha detto Alexander Libman, professore di politica russa e dell’Europa orientale presso la Libera Università di Berlino. «La logica militare di consentire all'Ucraina di usare armi contro obiettivi in ​​Russia è semplice - ha detto - ma ci sono limiti strutturali che l'Ucraina si trova ad affrontare».

IL RITARDO

Gli alleati dell’Ucraina hanno inviato miliardi di dollari in aiuti militari da quando la Russia ha cominciato l'invasione su vasta scala nel febbraio 2022, ma con l’avvertenza che non le era permesso usare le armi per colpire obiettivi sul suolo russo. Molti temevano che oltrepassare quella linea potesse provocare il presidente russo Vladimir Putin e intensificare il conflitto e mentre l'Ucraina ha pochi modi per colpire gli aerei d’attacco o le truppe che la minacciano dal territorio russo. Ma questo considerazione sembra essere mutata con il lancio di un’offensiva al confine vicino a Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina.

Martedì, la Francia ha affermato che all’Ucraina dovrebbe essere consentito di utilizzare armi occidentali per colpire obiettivi in ​​Russia, ma solo i siti che la Russia utilizza per lanciare attacchi contro l’Ucraina. Il giorno prima, i legislatori di tutti i 32 stati della Nato hanno sottoscritto una dichiarazione che invita i membri dell’alleanza a consentire attacchi contro obiettivi militari all’interno della Russia. E gli Stati Uniti, che hanno ripetutamente affermato che non permetteranno all’Ucraina di utilizzare le armi fornite per colpire la Russia, sembrano avere cambiato linea. Tre funzionari hanno detto giovedì a “Politico” che l’Ucraina può ora usare le armi fornite dagli Stati Uniti per colpire all’interno della Russia. Uno di loro ha affermato che l’Ucraina potrebbe utilizzare le armi fornite dagli Stati Uniti solo per rispondere alle forze russe che le colpiscono o si preparano a colpirle a Kharkiv, dove la Russia ha conquistato più territorio e minaccia la seconda città più grande del paese.

STOP A ZONE FRANCHE

Nelle ultime settimane, l’Ucraina ha dovuto affrontare nuove offensive russe , soprattutto a Kharkiv. Un comandante ucraino ha detto al “Times” di Londra che la sua unità aveva nel mirino da settimane le truppe russe che si radunavano oltre il confine, ma non gli era stato permesso di attaccare. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, nel frattempo, ha ripetutamente implorato i partner del paese di permettergli di usare armi occidentali per prendere di mira i soldati russi oltre confine. Secondo Giles, la revoca delle restrizioni fornirebbe “enorme” aiuto all’Ucraina nel respingere le offensive russe in arrivo, nonché nel colpire le capacità belliche della Russia. «Questo sarebbe un grande passo avanti perché la Russia non avrebbe più le zone santuario da cui preparare e lanciare questi attacchi», ha detto. Ha anche precisato che l’Ucraina potrebbe lanciare lo stesso tipo di campagna militare che sta conducendo contro la flotta russa del Mar Nero, dove Kiev è riuscita a fermare con successo la marina russa, di gran lunga superiore, pur non avendo una vera marina propria. Questa è una «dimostrazione dei risultati che l'Ucraina potrebbe ottenere se non avesse queste restrizioni per colpire lo stesso territorio russo», ha detto Giles.

OPERAZIONI AEREE

John Hardie, vicedirettore del programma Russia presso la Fondazione per la difesa delle democrazie, ha affermato che consentire all’Ucraina di utilizzare l’artiglieria tubolare e i sistemi missilistici forniti dall’Occidente come l’Himars fornito dagli Stati Uniti per colpire l’artiglieria russa oltre il confine è stato un “gioco da ragazzi”. «È ingiusto tenere l'Ucraina con le mani in mano finché le forze russe non attraversano il confine, o far tacere le armi ucraine quando l'artiglieria russa spara da oltre confine», ha sostenuto. I missili forniti dall’Occidente, come Storm Shadow e Atacms, potrebbero anche colpire alcune basi aeree russe che lanciano aerei per attacchi con bombe plananti. Tuttavia, ha spiegato che non sarà sufficiente per invertire la tendenza a favore dell'Ucraina.

L'INTELLIGENCE

L’Ucraina potrebbe anche avere difficoltà a sviluppare l’intelligence necessaria per trovare e colpire rapidamente obiettivi più lontani all’interno della Russia. All’inizio di questo mese, anonimi funzionari ucraini hanno dichiarato al “New York Times” di aver bisogno di più intelligence e informazioni in tempo reale da parte degli alleati, Stati Uniti e ue, sugli obiettivi in ​​Russia. Non è chiaro se gli Stati Uniti invertiranno la propria posizione e offriranno informazioni a sostegno di questi attacchi. Senza, gli obiettivi dell’Ucraina saranno limitati alle immagini satellitari, alla sorveglianza dei droni e a ciò che i suoi informatori possono individuare sul terreno. Questa non è l’unica questione urgente. Libman, professore all'Università Libera di Berlino, ha affermato che se la mancanza di truppe e la diminuzione dei proiettili di artiglieria dell'Ucraina rimarranno irrisolti, l'Ucraina continuerà ad affrontare "grandi" problemi sul campo di battaglia. «Ciò non significa che consentire all'Ucraina di colpire obiettivi in ​​Russia non aiuterà, ma chiaramente non è la soluzione miracolosa per vincere la guerra», ha affermato.