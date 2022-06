Martedì 7 Giugno 2022, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 18:43

Una foto in rete che ha creato lo scompiglio: i militari ucraini imbracciano un fucile dalle linee ipertecnologiche, al punto da sembrare uscito direttamente da un videogame. Ma l'arma in questione è più reale che mai: si chiama FN F2000 ed è il fucile d'assalto fiore all'occhiello dell'esercito belga. Prodotta dalla FN Herstal, che proprio nella città alle porte di Liegi ha la sua sede, l'arma leggera può essere cruciale per le sorti dello scontro con la Russia.

La foto del militare ucraino con l'FN F2000 comparsa su Twitter

La cosa più sorprendente è a monte: non è stata mai annunciata una fornitura ufficiale da parte del Belgio alle truppe di Zelensky. Ma si sapeva che da Burxelles erano stati inviati diecimila fucili per i soldati ucraini. Facendo due più due, vien da sé che gli FN facessero parte del “pacchetto” ma il fatto che siano passati “in incognito” rende impossibile sapere quanti ce ne siano effettivamente nelle mani delle truppe di Kiev.

Arma letale

Ma perché quest'arma è così rilevante? Partiamo da un dato, dalla sua entrata in servizio nel 2001, il fucile ha subito una rapida escalation di fama al punto da essere adottato negli anni anche dagli eserciti di India, Libia, Pakistan, Arabia Saudita, Polonia, Slovenia e Perù, tra gli altri, ed è documentato il suo utilizzo anche da parte di organizzazioni come Hamas in Palestina o gli insorti Houthi in Yemen. Il punto di forza di questa arma avveniristica è la sua estrema versatilità, che le permette di passare da fucile d'assalto per situazioni di combattimento estreme ad arma a ridotta letalità, ideale per le operazioni di pace.

Armi della Nato che i soldati ucraini non sanno usare. «Usato Google translate per il telemetro laser»

Sul versante bellico c'è poco da mettere in discussione. L'F2000 ha la capacità di sparare 850 proiettili in un minuto in totale sicurezza per il soldato che lo impugna: la sua caratteristica davvero rivoluzionaria è infatti il sistema di espulsione frontale. In sostanza i bossoli esauriti viaggiano dalla parte posteriore della pistola alla porta di espulsione attraverso un apposito tubo e cadono lontano dal volto del tiratore, eliminando quindi uno degli inconvenienti classici delle armi tradizionali. Inoltre la maniglia di armamento è montata in modo tale da poter essere azionata facilmente snche con la mano destra, quando l'arma è usata da un mancino: il che lo rende il primo fucile davvero ambidestro, che non richiede alcuna regolazione supplementare. Ma non è tutto: grazie a una modularità estrema il fucile può essere equipaggiato anche con diversi tipi di mirini e con moduli aggiuntivi come lanciagranate, guide laser o torce elettriche.

Il lanciagranate, poi, è decisivo nel cambiare l'anima dell'F2000. Può infatti essere usato per sparare gas lacrimogeni e proiettili di segnalazione ad aria compressa, nel caso in cui venga usato non in guerra ma per manifestazioni in cui è necessario ripristinare l'ordine pubblico.

The FN F2000 Tactical 5.56 assault rifle here is rather interesting - unlike previously seen F2000s, it has a picatinny top rail. The same variant was used by the Belgian Special Forces Group before they swapped them for SCAR-L- so perhaps that is the source. pic.twitter.com/dvYB1LqesY — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 6, 2022