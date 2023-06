Guerra Ucraina, Cremlino: «Non ci sono condizioni per pace negoziata». Al via esercitazioni per possibile attacco russo a Zaporizhzhia

Sono almeno 12 i morti, tra cui una 17enne e due gemelle di 14 anni, e 60 i feriti dell'attacco russo di ieri in un ristorante a Kramatorsk. La Difesa russa sostiene di aver colpito un comando militare, non obiettivi civili, mentre il Moscow Times dà notizia dell'arresto del generale Sergei Surovikin passato, a quanto pare, nelle file di Prigozhin durante la rivolta. Il cardinale Zuppi in missione a Mosca, sarà ricevuto oggi da Ushakov, consigliere di Putin. A Roma, in piazza San Pietro, dove oggi il Papa celebrerà i santi Pietro e Paolo, anche una delegazione ucraina che ieri si è trovata all'udienza accanto a una ventina di pellegrini bielorussi.