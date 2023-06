Guerra Ucraina, diretta. Zelensky: «Pronti alla controffensiva, avrà successo». Partigiani russi: «Ancora bombe Mosca su Belgorod»

Guerra ucraina, gli aggiornamenti in diretta di oggi 3 giugno. Kiev è pronta a lanciare la controffensiva per riconquistare i territori occupati dai russi. Lo ha confermato il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista al Wall Street Journal: «Crediamo con forza che avremo successo. Non so quanto ci vorrà, per essere onesti può andare in molti modi, completamente diversi. Ma ce la faremo e siamo pronti».