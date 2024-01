Guerra Russia-Nato, il documento segreto sullo scenario rivelato dalla Bild

Lunedì 15 Gennaio 2024, 10:26

Il quotidiano tedesco Bild ha rivelato un "documento segreto" del Ministero della Difesa tedesco che traccia un possibile "percorso verso il conflitto" tra la Russia e la NATO. Il documento, intitolato "Classified - For Official Use Only", dettaglia mese per mese e con specifica localizzazione le azioni previste da entrambe le parti che potrebbero portare al dispiegamento di centinaia di migliaia di soldati della NATO e all'insorgere di un conflitto imminente nell'estate del 2025. Guerra Ucraina, Kiev: abbattuto aereo militare russo A-50