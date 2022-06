Domenica 5 Giugno 2022, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 13:17

Tensione tra Cina e Australia. Un caccia militare cinese si è avvicinato pericolosamente a un aereo della Royal Australian Air Force (RAAF) nel Mar Cinese Meridionale e ha minacciato la sicurezza dell'equipaggio dell'aereo australiano. Che sia il presagio di una guerra nel Pacifico? Il ministro della Difesa australiano, Richard Marles, ha dichiarato che il governo ha espresso le proprie preoccupazioni a Pechino per l'incidente a mezz'aria "molto pericoloso", avvenuto nello spazio aereo internazionale il 26 maggio.

Tensione tra Cina e Australia, cosa è successo

Marles ha dichiarato che l'aereo P-8A Poseidon della RAAF stava effettuando una sorveglianza marittima di routine quando è stato intercettato da un caccia cinese J-16 in una "manovra pericolosa". "L'aereo J-16 ha volato molto vicino al fianco dell'aereo di sorveglianza marittima P-8", ha dichiarato Marles ai giornalisti a Victoria. "Volando vicino alla fiancata, ha rilasciato dei razzi, il J-16 ha poi accelerato e ha tagliato il muso del P-8, posandosi davanti al P-8 a distanza molto ravvicinata". "In quel momento ha rilasciato un fascio di chaff che conteneva piccoli pezzi di alluminio, alcuni dei quali sono stati ingeriti nel motore del P-8". L'intercettazione ha rappresentato una minaccia per la sicurezza dell'aereo di sorveglianza marittima P-8 della RAAF e del suo equipaggio. Marles ha dichiarato che l'equipaggio della RAAF è rimasto illeso e che ha risposto in modo professionale, riportando l'aereo alla base dopo l'incidente.

#Australia🇦🇺- Department of Defence reveals that last week, a Chinese J-16 Fighter Jet intercepted a Royal Australian Air Force P-8A Poseidon maritime surveillance aircraft within international airspace in the South China Sea regionhttps://t.co/E4V3X7bxqC pic.twitter.com/K6JPgayfqL — CyclistAnons (@CyclistAnons) June 5, 2022

La preoccupazione di Canberra

Il primo ministro australiano Anthony Albanese, in vista del suo viaggio diplomatico di tre giorni in Indonesia, ha dichiarato che il governo federale è preoccupato. "Siamo preoccupati per questo incidente", ha dichiarato domenica ai giornalisti a Perth. "Quello che è successo non è stato sicuro e abbiamo fatto le dovute rimostranze al governo cinese per esprimere la nostra preoccupazione". L'incidente arriva dopo che, a febbraio, una nave della marina cinese ha puntato un laser di tipo militare contro un altro aereo di sorveglianza australiano in volo. I rapporti già tesi tra Canberra e Pechino si sono ulteriormente inaspriti quest'anno a causa delle preoccupazioni per l'espansione militare della Cina nel Pacifico.