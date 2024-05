Giovedì 23 Maggio 2024, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 17:12

L'Estonia, che confina con la Russia, ha visto un aumento del sabotaggio, della guerra elettronica e dello spionaggio, tutti imputabili a Mosca. Mentre il conflitto in Ucraina volge a favore di Putin, le difese vengono rafforzate nelle nazioni in prima linea come Estonia, Lettonia e Lituania, così come in Finlandia e Polonia. Il primo ministro estone Kaja Kallas ha spiegato che la Russia sta conducendo una “guerra ombra” contro l’Occidente. Il presidente lituano Gitanas Nauseda ha invitato alla vigilanza, dicendo martedì di avere informazioni secondo cui “atti di sabotaggio possono ripetersi”. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha detto che almeno nove persone sono state recentemente arrestate con l'accusa di percosse e incendio doloso, presumibilmente diretti dai servizi segreti russi, e li ha descritti come cittadini ucraini, bielorussi e polacchi, alcuni "provenienti dal mondo criminale". Non tutti vedono gli attacchi come interconnessi, ha detto Kallas all'Associated Press, nonostante la Nato abbia spiegato che Mosca sta intensificando la sua campagna contro l'alleanza, dai Paesi Baltici alla Gran Bretagna.

Putin incontra Kadyrov, il capo della repubblica cecena vuole inviare nuovi combattenti nella guerra contro l'Ucraina

L'intelligence estone in azione

Poiché molti agenti dell’intelligence russa sono già sanzionati, il Cremlino sta cambiando tattica, assumendone altri per operazioni ibride: strategie non militari tra cui attacchi informatici, interferenze elettorali, disinformazione e attacchi ai nemici del presidente Vladimir Putin. Con le elezioni in Europa, il ritmo di tali attività non potrà che aumentare, e alcuni vogliono contromisure più severe. L’Occidente deve avere una “discussione seria su un approccio coordinato - ha suggerito Kallas - Fino a che punto li lasciamo andare sul nostro suolo?". L’Estonia, da quando ha riconquistato l’indipendenza dall’URSS nel 1991, sta ricostruendo i suoi servizi di sicurezza da zero, ha detto all’AP l’ambasciatore americano George Kent. Quest’anno in Estonia un professore universitario è stato arrestato con l’accusa di spionaggio a favore di Mosca, 13 persone sono state arrestate per attacchi presumibilmente organizzati dall’intelligence militare russa che operava sotto copertura diplomatica, e i voli tra la Finlandia e la città di Tartu sono stati interrotti dal disturbo russo del segnale gps.

Misterioso incidente nel Baltico

Nel mese di ottobre, un gasdotto del Mar Baltico e cavi delle telecomunicazioni sono stati danneggiati dopo che una nave cinese ha trascinato l’ancora per oltre 185 chilometri in un incidente che è ancora oggetto di indagine. Quella nave è stata poi avvistata in un porto russo. La Gran Bretagna ha espulso l'addetto alla difesa russo a maggio dopo che due uomini britannici erano stati accusati di aver collaborato con i servizi segreti di Putin per appiccare il fuoco a un magazzino di Londra. Ad aprile, due cittadini russo-tedeschi sono stati arrestati e accusati di aver tentato di attaccare siti militari nel sud della Germania. “Quello che mi piacerebbe vedere è il riconoscimento che questi non sono eventi isolati - ha detto Kallas ad AP - In secondo luogo, condividiamo le informazioni al riguardo tra di noi. Terzo, renderlo il più pubblico possibile”.

L’Estonia ha la reputazione di perseguire in modo aggressivo l’attività di spionaggio e di pubblicizzarla, sequestrando costantemente più agenti russi pro capite rispetto ad altre nazioni europee. Non è "molto plausibile" che in Estonia esista un pool così ampio di agenti da renderli più facili da catturare, ha affermato Kusti Salm, segretario permanente del Ministero della Difesa estone, in un'intervista ad AP, lasciando intendere che altri paesi potrebbero impegnarsi di più in questo campo. L’ex presidente estone Toomas Hendrik Ilves, in carica dal 2006 al 2016, ha dichiarato all’AP che alcune nazioni non agiscono perché sperano di fare nuovamente affari con la Russia. “Le persone hanno paura di un’azione decisiva, e l’assenza di un’azione decisiva sostanzialmente induce i cattivi attori a continuare a sfidare la fortuna”, ha aggiunto Ilves, che si è occupato di un grave attacco informatico attribuito alla Russia nel 2007. "Sfideranno la sorte finché non accadrà qualcosa di brutto, ma non ne pagheranno le conseguenze".

Mercenari russi reclutati sui social

Ciò potrebbe portare a morti e feriti involontari, affermano funzionari estoni ed esperti di sicurezza, citando una tendenza della Russia che sta esternalizzando gli attacchi alla gente del posto, a volte reclutata in modo relativamente economico su piattaforme di videogiochi e social media. Ciò rende più difficile identificare i collegamenti tra gli attacchi o farli risalire a Mosca. Il giornalista investigativo bulgaro Christo Grozev, che ha denunciato il coinvolgimento dell’intelligence russa nell’avvelenamento dell’ex spia Sergei Skripal nel 2018 in Gran Bretagna e del defunto leader dell’opposizione Alexei Navalny nel 2020, è stato vittima di tale esternalizzazione. Un ex ufficiale dell'intelligence austriaca è stato arrestato a marzo per aver fornito l'indirizzo di Grozev all'intelligence russa, che presumibilmente aveva assoldato dei ladri per irrompere nell'appartamento del giornalista nel 2022 per rubare un laptop collegato alle indagini di Navalny. Grozev ha dovuto trasferirsi da Vienna l'anno scorso dopo che le autorità avevano affermato di non poter garantire la sua sicurezza. Ha esortato le nazioni a imporre la condivisione dell’intelligence tra i propri servizi di sicurezza, la polizia e i pubblici ministeri e creare una “task force internazionale proattiva”.

I diplomatici spia

Kallas afferma che la Russia utilizza spie sotto le spoglie di diplomatici sostenendo un’iniziativa ceca che limita i visti per gli inviati russi nel paese in cui sono inviati. Ciò renderebbe più difficile per loro viaggiare nell’UE, dove i documenti d’identità non sono necessari alla frontiera. Potrebbe anche ridurre la possibilità che le spie espulse, poi tornino in un’altra nazione e continuino a lavorare sotto copertura diplomatica. L’Estonia sta anche spingendo per sanzioni separate all’interno dell’UE per contrastare le minacce ibride. Sebbene molti agenti dell’intelligence russa siano già sanzionati, questi potrebbero dissuadere alcuni “intermediari” – personaggi della criminalità organizzata locale, giovani disillusi e potenziali spie e collaboratori – dal lavorare per Mosca, ha affermato Jonatan Vseviov, segretario generale del ministero degli Esteri estone. La minaccia di sanzioni e di ridotte opportunità di viaggiare e studiare all’estero può anche contribuire a scoraggiare i giovani russi dall’entrare nei servizi di sicurezza. La Russia cerca di “seminare paura” e di spezzare il sostegno occidentale a Kiev, ha detto Kallas. Vseviov ha affermato che Putin vuole utilizzare ogni strumento disponibile, compresi gli attacchi oscuri, per “minare la nostra unità, far crollare la nostra politica e distruggere l’Occidente collettivo, come lo conosciamo”.