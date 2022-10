Guerra in Ucraina, le ultime notizie. Biden: «Rischio di un'apocalisse nucleare, Putin non scherza». Blinken: sì a soluzione diplomatica

Aggiornamenti in evidenza

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina. Per la prima volta dai tempi della crisi dei missili a Cuba c'è la minaccia di un «Armageddon nucleare», ha detto il presidente americano Joe Biden, «E' colpa di una persona che io conosco abbastanza bene, il suo nome è Vladimir Putin. Ci ho passato un po' di tempo assieme. E non scherza quando parla del possibile uso di armi nucleari, chimiche o biolgiche, perché il suo esercito è in difficoltà». Intanto l'esercito di Kiev continua ad avanzare nella direzione della città meridionale di Kherson, uno dei territori annessi in seguito al «referendum-farsa» della settimana scorsa e i cui risultati non sono riconosciuti dalla comunità internazionale.