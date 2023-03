Guerra in Ucraina diretta oggi 26 marzo, Putin rilancia la minaccia nucleare: «Batterie di missili con testate tattiche in Bielorussia»

Guerra in Ucraina diretta oggi 26 marzo, quando è iniziato il quattordicesimo mese dall'aggressione della Russia a Kiev.

Ancora una volta Putin punta ad alzare la tensione rilanciando la minaccia nucleare e annunciando che testate "tattiche" saranno portate in Bielorussia insieme a batterie missilistiche per addestrare le truppe di Minsk. Una reazione alla decisione della Gran Bretagna di fornire agli ucraina proiettili all'uranio impoverito più efficaci nel perforare le corazze dei mezzi pesanti russi, ma anche più pericolosi da maneggiare per gli stessi soldati di Kiev senza dimenticare le conseguenze dell'inquinamento radiattivo nei territori in cui queste munizioni vengono usate.

«La Russia risponderà all'uso di munizioni all'uranio impoverito. Mosca ha molte di queste armi, ma non le ha ancora usate». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato da Ria Novosti, in una reazione alla fornitura all' Ucraina di questo tipo di munizioni decisa dalla Gran Bretagna. «Le munizioni all'uranio impoverito sono armi molto pericolose per l'uomo e per la natura a causa della loro polvere radioattiva - ha denunciato Putin a Rossiya 24 - La Russia risponderà all'uso di munizioni all'uranio impoverito. A Mosca ci sono molte armi di questo tipo, ma non le hanno ancora usate«