Per la prima volta dall'inizio della guerra nello scontro verbale tra Mosca e Varsavia entra la parola nucleare. Il capo della Duma di Stato della Federazione Russa, Viacheslav Volodin, minaccia che se il suggerimento dell'ex ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski di dotare l'Ucraina di armi nucleari verrà realizzato, l'eventuale conflitto nucleare distruggerà il continente europeo. «Sikorski sta provocando un conflitto nucleare nel centro dell'Europa. Non pensa né al futuro dell'Ucraina né a quello della Polonia. Se i suoi suggerimenti si realizzeranno, questi Paesi cesseranno di esistere, così come l'Europa. Sikorski e simili sono la ragione per cui l'Ucraina non solo deve essere liberata dall'ideologia nazista, ma anche smilitarizzata, assicurando lo status di Paese libero da armi nucleari».

La presunta violazione del Memorandum di Budapest

Radoslaw Sikorski, deputato al Parlamento europeo ed ex ministro degli Esteri polacco, ha proposto di dotare l'Ucraina di armi nucleari. Sostenendo che la Russia ha violato i termini del Memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza rifiutandosi di rispettare la sovranità e l'integrità dell'Ucraina, quindi le armi nucleari dovrebbero essere restituite a Kiev, anche se gli ucraini se ne sono volontariamente disfatti. Volodin ha avvertito che deputati come Sikorski causeranno ancora più problemi in Europa. Il capo della Duma di Stato della Federazione Russa ha consigliato all'ex ministro polacco di essere privato del suo mandato, costretto a sottoporsi a una valutazione psichiatrica e rinchiuso in casa.