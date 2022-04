Guerra nucleare, per la tv russa è inevitabile: «Ma noi andremo in paradiso». La propaganda choc

La minaccia di Vladimir Putin è arrivata forte e chiara in Occidente: «Useremo armi mai viste prima con chi si intrometterà nella nostra operazione in Ucraina». Ma le parole dello Zar hanno avuto una grande eco anche in Russia, dove in molti sono convinti che una guerra nucleare sia ormai inevitabile. La propaganda del Cremlino, attraverso i media statali, sta facendo credere alla popolazione che un'escalation atomica sia un'ipotesi tutt'altro che remota: nei dibattiti dei talk show, fra toni apocalittici e scambi al limite del surreale, ormai non si parla d'altro.

Per la propaganda russa in tv la guerra nucleare è «inevitabile»

Gli statunitensi del The Daily Beast riportano alcune frasi pronunciate in tv, che restituiscono un po' il clima che si respira in questi giorni a Mosca. Si comincia da Vladimir Avatkov, diplomatico del Ministero degli Affari esteri, che nel corso della trasmissione "60 Minuti" ha analizzato l'attuale situazione bellica tracciando uno scenario orwelliano: «Quello che sta succedendo non riguarda l'Ucraina, ma il futuro ordine mondiale, nel quale non c'è spazio per l'egemonia e dove la Russia non può rimanere isolata».

La conduttrice Olga Skabeeva, parlando del vertice Nato a Ramstein, ha definito l'ipotesi di un riarmo occidentale la «dimostrazione che questa è davvero la terza guerra mondiale, non più solo un'operazione speciale, con quaranta paesi contro di noi... Hanno dichiarato guerra». Il politologo Mikhail Markelov ha aggiunto: «I rappresentanti di quei quaranta diversi paesi sono l'Hitler collettivo di oggi».

Russian state TV is raging about WWIII and an inevitable escalation over Russia’s invasion of Ukraine. Citizens are being primed to believe that even the worst outcome is a good thing, because those dying for the Motherland will skyrocket to paradise.https://t.co/PzAt9jCBLt pic.twitter.com/DK2mXXWdfe — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 27, 2022

«Moriremo tutti, ma noi andremo in paradiso»

Ma le frasi più forti arrivano dalla trasmissione di Vladimir Solovyov, oligarca russo e fedelissimo di Putin, che in diretta ha condannato l'Occidente per non aver ascoltato gli avvertimenti del Cremlino: «Lavrov aveva detto loro che questo avrebbe portato alla terza guerra mondiale, ma preferiscono giocare in grande... Questi sono dei bast**di senza morale». A queste dichiarazioni ha risposto la giornalista Margarita Simonyan: «Tutto finirà con un attacco nucleare. Per me è il risultato più probabile. Questo da un lato mi fa orrore, ma dall'altro ho la consapevolezza che è quello che è». Solovyov ha quindi aggiunto: «Ma noi andremo in paradiso, mentre loro semplicemente gracchiano». Simonyan ha concluso cercando di "confortare" il pubblico: «Moriremo tutti un giorno».