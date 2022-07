Guerra nucleare, New York avvisa i cittadini con un video: «Come proteggersi in 3 semplici passi»

«Quindi c'è stato un attacco nucleare. Non chiedere perchè o come, sappi solo che la grande esplosione ha colpito. Ok?» Inizia con queste parole il video diffuso dal dipartimento per le emergenze della città di New York per sensibilizzare i cittadini su cosa fare in caso un attacco nucleare russo colpisca la città.

Nel comunicato stampa il commissario per la gestione delle emergenze di New York City Zach Iscol ha spiegato che: «Sebbene la probabilità che un attacco nucleare si verifichi a New York City è molto bassa, è importante che i newyorkesi conoscano i passaggi per rimanere al sicuro».

New York City’s new nuclear attack preparedness public service announcement (PSA) from today.



Explaining it’s best to be prepared.



The last New York City PSA of this nature: 1962. pic.twitter.com/6EjyyP5RAw — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) July 11, 2022

Le minacce russe

Dall'inizio della guerra in Ucraina è cresciuta la tensione tra Russia e Stati Uniti, soprattutto dopo la decisione di Putin di mettere in stato di "massima allerta" il sistema di deterrenza nucleare dello stato. Nei mesi successivi più volte è stato evocato lo spettro di una possibile guerra nucleare. Alexei Zhuravlev, un membro del parlamento russo, ha accennato a un possibile utilizzo del missile atomico Samarat 2 dicendo che «Il fungo sarà visibile in Messico». Anche nella televisione di stato russa alcuni opinionisti hanno più volte ipotizzato l'uso dello strumento nucleare, in Europa e nelle ultime settimane contro la Costa orientale degli Stati Uniti.

Il video

Il filmato di 90 secondi mostra una donna vestita di nero che cammina sulle rovine della città di New York e spiega alle persone cosa fare dopo un'esplosione nucleare "in tre semplici mosse". Il video ha suscitato ilarità e preoccupazione ed è rapidamente diventato virale sui social. «Ci sono tre importanti step che bisogna ricordare : stare all'interno, rimanere dentro e restare connessi» dice la voce.

Attacco nucleare, i 3 passi per proteggersi

La prima raccomandazione è entrare in un edificio, «stare in macchina non è un'opzione» spiega la donna. Una volta all'interno, il secondo passo è allontanarsi il più possibile dalle finestre (che potrebbero scoppiare) e cercare di andare sottoterra (se si hanno garage o sminterrati) o al centro dell'edificio. Infine l'ultimo step è rimanere connessi: avere con sè un telefono, una radio o una tv per poter ascoltare le raccomandazioni delle autorità in caso di emergenza. C'è anche una app della città di New York che invia notifiche push per informare la cittadinanza su cosa fare. Infine l'ultima raccomandazione «non uscire finchè non ti viene detto che è sicuro farlo».

Nel comunicato stampa, vengono poi allegate altre raccomandazioni: «Se eri fuori dopo l'esplosione, pulisciti immediatamente. Togli e metti in una borsa tutti gli indumenti che indossavi, per tenere la polvere radioattiva o la cenere lontano dal tuo corpo».

Attacco nucleare a New York: cosa succederebbe

Si stima che un'esplosione nucleare a New York ucciderebbe circa 1,2 milioni di persone all'istante. Altre 500mila morirebbero per le conseguenze della ricaduta di materiale radioattivo.

Se un missile nucleare dovesse essere diretto a New York, un'allarme scatterebbe al centro operativo di emergenza della città, vicino al ponte di Brooklyn e al centro di comando dello stato nella capitale dello stato, Albany. L'esplosione potrebbe estendersi per circa 96 km dalla città, raggiungendo Long Island, il Connecticut e Upstate New York.